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Режим ЧС ввели в Рязанском районе в связи с лесными пожарами

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В Рязанском районе из-за обостренной ситуации с лесными пожарами введен режим ЧС. Об этом врио губернатора Павел Малков сообщил 19 августа в своем Telegram-канале.

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По его словам, площадь пожаров в Рязанском районе достигла 26 га. В целом ситуация с лесными возгораниями в регионе продолжает осложняться, причиной являются погодные условия, пишет РИА «7 новостей».

Наиболее неблагоприятная обстановка сейчас отмечена в Спасском районе, где режим ЧС ввели еще 16 августа, и в Клепиковском районе — там режим ЧС действует с 17-го числа.

Как уточняет 62INFO.ru, в связи с пожарами в указанных районах приостанавливается открытие охотничьего сезона.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Рязанской области локализовали крупный верховой пожар, подбирающийся к селу Дедулино. Сейчас к тушению очагов возгораний привлечены 10 самолетов и вертолетов. Было совершено 350 вылетов и сброшено 2,5 тыс. т воды.

18 августа глава МЧС России Александр Куренков лично прибыл в регион для оценки ситуации. Он отметил, что погодные условия значительно осложняют тушение, поэтому тактические мероприятия продолжаются и в ночное время.

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