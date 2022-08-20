Душная тревога: какие опасные частицы наполнили воздух Москвы из-за пожаров

Из-за пожаров в Рязанской области в московском воздухе увеличилась концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 — наиболее опасных для организма человека, следует из данных сайтов экомониторинга, с которыми ознакомились «Известия» . Они состоят из соединений тяжелых металлов, аллергенов, бактерий, выхлопных газов, а после пожаров к этому набору добавляется сажа и другие продукты горения. До превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в Москве не дошло, сообщили экстренные службы. Но и небольшой рост содержания мелкодисперсной пыли в воздухе может быть опасным — в зоне риска находятся дети, беременные женщины, пожилые люди, граждане с болезнями сердечно-сосудистой системы, легких, бронхов, аллергиями, рассказали опрошенные «Известиями» врачи.

Размер имеет значение

Запах гари от лесных пожаров в Рязанской области дошел до Москвы еще 17 августа, а особо усилился в утренние часы следующего дня. Люди демонстрируют фотографии смога в соцсетях и оставляют жалобы на сайтах, посвященных наблюдению за качеством воздуха. При этом Роспотребнадзор не выявил превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ. Этот факт подтвердили и в Telegram-канале «Мосэкомониторинга». По данным организации, по состоянию на 21:00 19 августа «по сравнению с утренними часами 18 августа концентрации загрязняющих веществ снизились до 6,5 раз, превышений гигиенических нормативов не зафиксировано».

«Известия» изучили данные нескольких экомониторинговых площадок, чтобы разобраться, сохранилась ли угроза здоровью москвичей. Один из главных показателей загрязнения атмосферы — концентрация так называемых мелкодисперсных частиц. Они имеют размер от 10 до 2,5 микрометра (мкм) и исходя из этого получили свои обозначения — PM10 и PM2,5 (Particulate Matter — твердые частицы). В состав этой мелкодисперсной субстанции входят кусочки сажи, частицы минеральных солей, соединения тяжелых металлов, различные аллергены, пыльца растений, бактерии, микроорганизмы и останки их жизнедеятельности, табачный и выхлопной дым.

Душная тревога Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Частицы PM10 более крупные и тяжелые, вследствие чего быстро оседают, кроме того, наше тело имеет слизистую оболочку, а также защитные волоски на органах дыхания, которые задерживают частицы PM10, — рассказал «Известиям» заместитель главного врача «Инвитро-Москва» Владимир Кондратьев.

А вот мелкие и легкие частицы PM2,5 длительное время находятся во взвешенном состоянии в воздухе и практически не оседают. Именно они представляют наибольший риск для здоровья человека.

— Чем меньше сами частицы, тем глубже они проникают в организм, — пояснил координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк. — И если PM10 оседают в легких, то PM2,5 могут просачиваться через поры в клетках, попадать в кровь и другие ткани. Однако по составу эти частицы бывают разные, как и их способность связываться с органическими веществами в легких и сосудах.

С учетом способности PM2,5 долго находиться в воздухе, даже если предельные показатели загрязненности не превышены, эти частицы могут накапливаться в воздухе и длительно воздействовать на организм. Поэтому при симптомах интоксикации — головной боли, слабости, повышенной утомляемости, кашле и одышке — эксперты советуют незамедлительно обратиться к врачу.

Если говорить о распространении PM10 и PM2,5 в Москве, то больше всего среди них частиц дорожной пыли и выхлопных газов, отметил Игорь Шкрадюк. А если где-то что-то горит, как и произошло на этой неделе, то в воздухе повышается концентрация сажи.

Душная тревога Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Частицы сажи работают в воздухе как активированный уголь — впитывают в себя все яды. И при вдыхании воздуха все эти вредные примеси попадают в организм человека, рассказал «Известиям» и.о. ректора РХТУ имени Менделеева Илья Воротынцев.

— Дым, о котором сейчас идет речь, — это остатки горящей древесины, которая выгорает до частиц углерода. Соответственно, сажа, которая содержится в воздухе, это и есть углерод. Если вспомнить таблетку активированного угля, которая является очень хорошим абсорбентом, то можно сказать, что полученная сажа может абсорбировать элементы недогоревшей органики, в том числе деготь, смолу и так далее, — пояснил он.

Уровни повысились

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) установила предельно допустимую концентрацию мелкодисперсных частиц для безопасной жизнедеятельности человека. Среднесуточный уровень PM2,5 в воздухе не должен превышать 25 мкг/куб. м, PM10 — 50 мкг/куб. м.

По данным независимого мониторингового сайта, за последние двое суток значение PM2,5 в некоторых районах Москвы, в частности около МГУ и Шаболовки, колебалось от 5 до 181 мкг/куб. м. С PM10 ситуация также сложная: максимальное значение в Москве составило более 100 мкг/куб. м, что в два раза больше нормы.

— Абсолютно безопасного смога — а это и есть те самые мелкодисперсные частицы в воздухе — не существует, — сообщил «Известиям» главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков. — Даже незначительные загрязнения воздуха опасны прежде всего для дыхательного тракта, слизистой конъюнктивы, а при попадании токсинов в кровь в результате всасывания со слизистой поверхности бронхоальвеолярного дерева — для сосудистой и нервной системы.

Душная тревога Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Особенно опасен смог в сочетании с ультрафиолетовым излучением и безветрием — при таком сочетании факторов образуются токсичные вещества, свободные радикалы, которые повреждают клетки организма, рассказал эксперт. По его словам, в зоне риска находятся дети, пожилые люди, люди, страдающие болезнями сердечно-сосудистой системы, легких и бронхов, аллергиями, беременные женщины.

В России для определения качества атмосферы часто используется индекс измерения загрязнения воздуха (AQI — air quality index). Чем он выше, тем более негативное влияние оказывается на здоровье людей. Согласно данным одного из порталов, отслеживающих этот индекс, сейчас наиболее сильное загрязнение наблюдается в поселке Березовка в Красноярском крае. А на втором месте находится Серпухов в Московской области (показания меняются в реальном времени, указаны на момент подготовки публикации. — «Известия») — именно в его сторону сейчас направляются воздушные потоки из Рязанской области.

Если посмотреть на карту еще одной экомониторинговой площадки, можно увидеть, что область на юго-западе Москвы и Подмосковья, в районе Одинцово, окрашена в красно-желтые цвета. Это означает, что там индекс загрязнения воздуха наиболее высок. Выделяется на карте и Балашиха — 18 августа там загорелась сухая трава рядом с лесом. Пожар ликвидирован, однако свое негативное влияние на воздух он уже оказал.