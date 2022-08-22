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Резкий запах гари и смог снова наблюдаются в Москве в понедельник

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Фото: Global Look Press/news.ru/Bulkin Sergey
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В некоторых районах Москвы снова наблюдаются сильный запах гари и смог. Об этом 22 августа сообщают очевидцы.

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В частности, отмечено, что гарью пахнет на юге и юго-западе столицы в районах Зюзино и Коньково, а вдалеке глазу отчетливо заметна дымка смога. На западе города, в Раменках, также виден смог и чувствуется гарь.

Накануне сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что концентрация гари в Москве и Подмосковье от лесных пожаров может увеличиться в 1,5 раза в начале недели. Утром 21 августа москвичи и жители Подмосковья снова ощущали запах гари. Однако днем из-за усиления ветра экологическая ситуация улучшилась.

Запах гари и небольшой смог фиксировались в столице 17 августа, преимущественно на юге, западе и юго-западе города в утренние часы. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что, по данным МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Как отметил градоначальник 21 августа, Москва отправила в Рязанскую область 14 тяжелых бульдозеров. К этому дню общая площадь лесных массивов, по которым прошелся пожар, составила 8,6 тыс. га. В регионе из-за обостренной ситуации с лесными пожарами введен режим ЧС.

Лесные пожары обусловлены в том числе жаркой погодой, установившейся в центральной части России. В столице в последнюю неделю августа ожидается аномально жаркая погода — до +33 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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