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Собянин рассказал о помощи Москвы в тушении лесных пожаров под Рязанью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Московские спасатели помогают соседним регионам в борьбе с пожарами, об этом 21 августа сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

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«В Рязанской области — 6 наших вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники», — написал он.

По словам Собянина, Москва отправила в Рязанскую область 14 тяжелых бульдозеров.

«Во Владимирской области работают около 200 человек и 70 единиц техники», — добавил столичный градоначальник.

Как добавил мэр Москвы, 20 августа московским спасателям-добровольцам удалось остановить приближение огня к рязанской деревне Ольгино в одном километре от населенного пункта.

17 августа в Москве фиксировался запах гари и небольшой смог, преимущественно на юге, западе и юго-западе города в утренние часы.

Мэр Москвы сообщал, что, по данным МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области. К 21 августа общая площадь лесных массивов, по которым прошелся пожар, составила 8,6 тыс. га. В регионе из-за обостренной ситуации с лесными пожарами введен режим ЧС.

Лесные пожары обусловлены в том числе жаркой погодой, установившейся в центральной части России. В столице в последнюю неделю августа ожидается аномально жаркая погода — до +33 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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