Эвакуацию объявили в двух населенных пунктах Рязанской области из-за пожаров

В двух населенных пунктах Рязанской области из-за подступающего огня от лесных пожаров объявлена эвакуация. Об этом 21 августа сообщил врио губернатора региона Павел Малков в Telegram-канале.

«Это необходимо для безопасности людей и перегруппировки сил пожарных для усиления защиты поселков от возможного перехода огня», — уточнил он.

Так, частичная эвакуация объявлена в поселке Деулино Рязанского района, полная — в деревне Ольгино Клепиковского района, в которой находятся 25 человек.

Как уточнил Малков, местные жители могут покинуть территорию на собственных автомобилях или воспользоваться предоставленными автобусами. Для них также подготовлены временные пункты размещения.

Ранее в этот день сообщалось, что общая площадь лесных массивов в регионе, по которым прошелся пожар, составила 8,6 тыс. га. Накануне этот показатель составлял 6,5 тыс. га.

Врио главы региона 19 августа объявил о введении режима ЧС в Рязанском районе из-за обостренной ситуации с огнем в лесах.

18 августа глава МЧС России Александр Куренков лично прибыл в регион для оценки ситуации. Он отметил, что погодные условия значительно осложняют тушение

В тот же день председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Николаев высказал мнение, что ежегодная проблема лесных пожаров отчасти связана с тем, что при планировании бюджета на пожаротушение учитывается статистика ЧП прошлых лет без оценки будущих рисков. Он считает, что в условиях климатических изменений необходимо быть более гибкими.