Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам, пишут пользователи форума «Банки.ру». Их жалобы изучили «Известия». Лимиты могут урезать в несколько раз без предупреждений — о проблеме сообщили клиенты трех крупных участников рынка.

Число таких случаев выросло в ноябре-декабре этого года. В частности, клиенты ВТБ сообщали, что им снижали лимиты и вдвое, и в девять раз, и даже в 20 — например, одному из них кредитную сумму сократили с 200 тыс. до 10 тыс. рублей. Еще один пользователь сообщил «Известиям», что ему вовсе обнулили лимит без предупреждения, однако затем, по просьбе, вернули.

Лимиты могут уменьшить клиентам с высокой долговой нагрузкой или просрочками по платежам, пояснили «Известиям» в пресс-службе этого банка. С аналогичными ситуациями сталкивались и пользователи кредиток Альфа-банка, следует из данных с форума «Банки.ру».

Иметь клиентов с высокой долговой нагрузкой сейчас для банков затратно из-за макропруденциальных лимитов (МПЛ) ЦБ, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Они ограничивают долю высокорискованных заемщиков — тех, что направляют на обслуживание долгов большую часть своего дохода.

Например, сейчас финансовая организация может иметь среди всех своих должников не более 15% заемщиков, которые направляют на свои кредиты более 50% дохода. При этом при оценке долговой нагрузки учитывается вся сумма лимита по кредитной карте — даже если фактический долг не подходит к его верхней границе, пояснил экономист Андрей Бархота.

Поэтому банкам проще сокращать размер средств, который клиенты смогут получить, чтобы не сталкиваться с дополнительными расходами из-за МПЛ. В условиях роста ставок по вкладам из-за высокой ключевой банкам приходится либо повышать комиссии, либо ухудшать условия — например, сокращать грейс-период или снижать лимиты по кешбэку, отметил Андрей Бархота.

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Запас на выход: банки стали резко сокращать лимиты по кредиткам