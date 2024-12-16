Запас на выход: банки стали резко сокращать лимиты по кредиткам

Клиенты банков столкнулись с внезапными сокращениями лимитов по кредитным картам в несколько раз или даже до нуля, выяснили «Известия». Участники рынка идут на такие меры из-за ограничений ЦБ на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Кроме того, финансовым организациям невыгодно держать кредитки с бесплатным периодом, когда ставки по потребзаймам превышают 30%. Поэтому клиентам также сокращают грейс-периоды и повышают комиссии за снятие наличных и переводы. Что в этом случае делать и как такие изменения отразятся на инфляции — в материале «Известий».

Банки резко снижают лимиты по кредиткам

Банки начали резко сокращать лимиты по кредитным картам, пишут пользователи форума «Банки.ру». Их жалобы изучили «Известия». Их могут урезать в несколько раз без предупреждений — о проблеме сообщили клиенты трех крупных участников рынка. Число таких случаев выросло в ноябре–декабре этого года.

В частности, клиенты ВТБ сообщали, что им снижали лимиты и вдвое, и в девять раз, и даже в 20 — например, одному из них кредитную сумму сократили с 200 тыс. до 10 тыс. рублей. Еще один пользователь сообщил «Известиям», что ему вовсе обнулили лимит без предупреждения, однако затем, по просьбе, вернули.

Фото: РИА Новости/Александр Иванов

Лимиты могут уменьшить клиентам с высокой долговой нагрузкой или просрочками по платежам, пояснили «Известиям» в пресс-службе этого банка.

С аналогичными ситуациями сталкивались и пользователи кредиток Альфа-банка, следует из данных с форума «Банки.ру».

Помимо того, клиенты «Сбера» сообщали, что банк аннулировал им кредитные лимиты, которые длительное время не использовались. Предварительно организация направляла уведомление — для сохранения суммы нужно было провести хотя бы одну операцию по карте. Тем не менее в двух из трех случаев сотрудники банка восстанавливали доступ к средствам после жалобы.

«Известия» направили запросы в упомянутые банки, а также другим крупным игрокам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Иметь клиентов с высокой долговой нагрузкой сейчас для банков затратно из-за макропруденциальных лимитов (МПЛ) ЦБ, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Они ограничивают долю высокорискованных заемщиков — тех, что направляют на обслуживание долгов большую часть своего дохода.

Например, сейчас финансовая организация может иметь среди всех своих должников не более 15% заемщиков, которые направляют на свои кредиты более 50% дохода.

При этом при оценке долговой нагрузки учитывается вся сумма лимита по кредитной карте — даже если фактический долг не подходит к его верхней границе, пояснил экономист Андрей Бархота. Поэтому банкам проще сокращать размер средств, который клиенты смогут получить, чтобы не сталкиваться с дополнительными расходами из-за МПЛ.

Банки готовятся к повышению ключевой ставки 20 декабря

Банки сейчас в целом одобряют всё меньше ссуд на фоне роста ставок и закредитованности населения, напомнил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. При этом спрос на заемные средства не исчез — он перетек в «пластик».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Банки готовятся к повышению ключевой ставки 20 декабря — согласно консенсус-прогнозу «Известий», она может вырасти до 23%. Из-за этого долговая нагрузка на клиентов дополнительно увеличится — поэтому участники рынка стремятся заранее нарастить качество кредитного портфеля, пояснил Владимир Чернов.

Сегмент кредиток менее чувствителен к ключевой, потому что ставки по ним и так могут ее многократно превосходить, уточнил аналитик. Также они дают грейс-период, в течение которого клиент может в принципе не платить проценты — финансовая грамотность россиян растет и многие этим пользуются. Поэтому по некоторым картам банки могут вообще не получать процентных доходов.

Деньги в экономике сейчас «дорогие» из-за высокой ключевой. Это заставляет банки компенсировать стоимость фондирования кредитованием, уточнили в ОТП Банке. Именно поэтому ставки по «пластику» могут расти, а условия ухудшаться.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Банкам невыгодно держать кредитки, когда ставки по потребзаймам, как писали ранее «Известия», превышают 31%. Тогда как по «пластику» клиентам обычно предлагают грейс-период в несколько месяцев.

Как еще банки ухудшают условия по кредиткам

В условиях роста ставок по вкладам банкам приходится либо повышать комиссии, либо ухудшать условия — например, сокращать грейс-период или снижать лимиты по кешбэку, отметил Андрей Бархота.

За последние два месяца минимальные ставки по кредиткам в среднем выросли на 4 п.п., хотя их максимальный уровень сократился, сообщила эксперт-аналитик «Банки.ру» Эряния Бочкина. В итоге полная стоимость кредита (ПСК) по ним увеличилась на 4,5 п.п., почти до 35%. Этот показатель отражает все траты, связанные с обслуживанием кредитной карты, в том числе комиссии, плату за обслуживание или страховку. Значит, банки повышают стоимость таких услуг быстрее ставок по кредитным картам.

— В России ухудшаются условия по кредитным картам. Банки повышают процентные ставки, снижают лимиты, сокращают грейс-периоды, ужесточают требования для их оформления и повышают комиссии на переводы и снятие наличных средств, — подтвердил Владимир Чернов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Это подтвердили и в пресс-службе ВТБ — там уточнили, что именно ужесточение политики ЦБ заставляет банки корректировать условия по всем видам продуктов. Из-за этого рынок продолжит сжиматься — «кредитная зима» в России продлится и в 2025 году.

— Мы видим предпосылки для масштабных кампаний по снижению кредитных лимитов в декабре 2024 года на всем рынке. Это нужно, чтобы снизить давление на капитал, — заявил гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Михаил Алексин.

При этом кредитки играют весомую роль в экономике России, поскольку позволяют россиянам легче привлекать заемные средства на покупки, отметил Владимир Чернов. Но сейчас спрос на товары и услуги важно замедлить, чтобы стабилизировать инфляцию — это основная цель ЦБ. Замедление всех видов кредитования позволит производству «догнать» потребление и остановить разгон цен.