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Поселок Голованово под Рязанью эвакуируют из-за лесных пожаров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Из-за высокой пожарной опасности принято решение об эвакуации населенного пункта Голованово под Рязанью. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщил врио губернатора региона Павел Малков по итогам заседания оперативного штаба.

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«Есть достаточно высокая опасность для населенного пункта Голованово. Принято решение эвакуировать оттуда жителей», — написал Малков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что это уже второй эвакуированный населенный пункт. До этого было принято решение об эвакуации деревни Ольгино Клепиковского района, в которой находятся 25 человек.

Жителям предлагалось покинуть территорию на собственных автомобилях или воспользоваться предоставленными автобусами. Для них подготовили временные пункты размещения.

Также частичная эвакуация была объявлена в Деулино, но позже ее отменили, так как огонь от лесных пожаров отступил от населенного пункта.

К 21 августа общая площадь лесных массивов в Рязанской области, по которым прошелся пожар, составила 8,6 тыс. га. В регионе из-за обостренной ситуации введен режим ЧС.

Лесные пожары обусловлены жаркой погодой, установившейся в центральной части России.

Как отметил глава МЧС России Александр Куренков, который 18 августа прибыл в регион для оценки ситуации, погодные условия значительно осложняют тушение лесных пожаров.

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