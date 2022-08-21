Поселок Голованово под Рязанью эвакуируют из-за лесных пожаров

Из-за высокой пожарной опасности принято решение об эвакуации населенного пункта Голованово под Рязанью. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщил врио губернатора региона Павел Малков по итогам заседания оперативного штаба.

«Есть достаточно высокая опасность для населенного пункта Голованово. Принято решение эвакуировать оттуда жителей», — написал Малков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что это уже второй эвакуированный населенный пункт. До этого было принято решение об эвакуации деревни Ольгино Клепиковского района, в которой находятся 25 человек.

Жителям предлагалось покинуть территорию на собственных автомобилях или воспользоваться предоставленными автобусами. Для них подготовили временные пункты размещения.

Также частичная эвакуация была объявлена в Деулино, но позже ее отменили, так как огонь от лесных пожаров отступил от населенного пункта.

К 21 августа общая площадь лесных массивов в Рязанской области, по которым прошелся пожар, составила 8,6 тыс. га. В регионе из-за обостренной ситуации введен режим ЧС.

Лесные пожары обусловлены жаркой погодой, установившейся в центральной части России.

Как отметил глава МЧС России Александр Куренков, который 18 августа прибыл в регион для оценки ситуации, погодные условия значительно осложняют тушение лесных пожаров.