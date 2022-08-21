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Подступить к дыму: как продолжают тушить пожары под Рязанью

Скоро ли спасатели смогут победить стихию и когда исчезнет смог над Москвой
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Площадь пожаров в Рязанской области за последние сутки увеличилась почти на 2 тыс. га. Хотя специалисты справляются с локализацией возгорания, погодные условия не помогают переломить ситуацию: в регионе жарко, сухо, ветрено. Из-за риска перехода огня на жилье в двух населенных пунктах начали эвакуацию. Проблемы области затронули и соседей — смог настиг Москву и Подмосковье. Метеорологи предупреждают, что концентрация вредных веществ в воздухе столицы увеличится в понедельник и во вторник, а к четвергу ветер переменится, и город вздохнет свободно.

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«Еще утром казалось, что всё в порядке»

Из-за ухудшения погодных условий в двух населенных пунктах Рязанской области 21 августа объявили эвакуацию.

— Это необходимо для безопасности людей и перегруппировки сил пожарных для усиления защиты поселков от возможного перехода огня, — сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Поселок Деулино Рязанского района местные власти решили эвакуировать частично, деревню Ольгино Клепиковского района — полностью.

Деулино, в 8 км от которого находится один из очагов возгорания, уже полностью оцепили сотрудники полиции.

Подступить к дыму
Жители поселка Деулино

Жители поселка Деулино, Рязанская область

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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— Заехать можно только жителям села. Пропускают строго по списку, — сказал один из них «Известиям» на въезде в населенный пункт. — В настоящее время жителей села эвакуируют.

Неподалеку небо сплошь затягивает густой дым. Вертолеты с водой пролетают над местом возгорания каждые две-три минуты.

— Ни дыма, ни запаха гари в самом селе нет. Еще утром казалось, что всё в порядке, — рассказал «Известиям» житель Деулино Алексей Романчук. — Где-то в 12 часов в общем чате села разместили сообщение, что появился огонь со стороны соседнего поселка Лесохим и есть вероятность, что зацепит Деулино.

Мужчина тут же собрал свои вещи отправился на машине в Москву. По словам очевидцев, примерно с 13:00 между Рязанью и Деулино курсируют автобусы.

С 17 августа живем на чемоданах. Власти сразу сказали собрать всё необходимое и быть готовым к эвакуации, — поделился с «Известиями» другой деулинец Максим Каратазян. — Здесь работает техника, постоянно летают вертолеты и самолеты, но легче не становится. За несколько дней дыма стало еще больше.

Подступить к дыму
пожар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Он отметил, что его семья готова к эвакуации, но оставлять хозяйство очень не хочется.

— У нас три свиньи, утки, кролики. Мы же с собой всё это не возьмем! — восклицает со слезами на глазах жена Максима Ангелина. — Если всё это сгорит, я просто не представляю, как восстанавливать.

Село Картаносово находится в 15 км от Деулино. Здесь пока тихо. Хотя небо тут тоже в дыму, нет ни запаха гари, ни смога. Но людям тревожно.

Нам сказали сохранять спокойствие, но нам правда страшно, что огонь перекинется на нашу сторону. Службы же не могут контролировать ветер. Да и на погоду посмотрите: ни дождя, ни похолодания, — поделилась мнением с «Известиями» жительница села Ольга Пельнякова.

Сотрудники МЧС, которые работают на месте, рассказали «Известиям», что ситуация всё еще остается очень сложной.

Подступить к дыму
пожар
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Если хотя бы вчера, когда было относительно прохладно, прошел ливень, то можно уже было бы говорить о том, что угроза миновала. Но жара всё усложняет, — отметил один из специалистов.

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Он подчеркнул, что главная задача — окружить очаг и не дать ему перекинуться на населенные пункты.

Сейчас в трех районах Рязанской области из-за пожаров введен режим ЧС.

В Рязани всё спокойно

По данным на вечер 21 августа, площадь, пройденная огнем в Рязанской области, достигла 8,6 тыс. га, сообщила пресс-служба регионального МЧС. Сутками ранее она составляла порядка 6,5 тыс. га. При этом площадь активного горения меняется мало.

Самой Рязани пока повезло — дым от лесных пожаров ветер в основном уводит в сторону. Центр города в выходные заполнен людьми — погода благоприятствует прогулкам. Но тревога у людей, конечно, есть — кошмар 2010 года помнят все.

Подступить к дыму
пожары
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Конечно, никто не хочет повторения. Я до сих пор помню, как на улице люди буквально теряли сознание от того, что надышались гарью, — делится воспоминаниями с «Известиями» Сергей Песов. — У моего сына астма, и летом 2010-го пришлось срочно его и жену отправлять к матери в Костромскую область. Я остался из-за работы, но гарью все мы пропахли так, что до сих пор отстираться не можем.

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Местный минздрав проинформировал жителей, что делать, если появится смог. Рязанцам посоветовали носить маски на улице, быть внимательными к окружающим — вдруг кому-то плохо, а дома плотно закрывать окна и двери, употреблять как можно больше воды, на окна вывешивать мокрые простыни. И по возможности не отпускать детей гулять.

Вероятно, эти советы пригодятся жителям столичного региона — ветер упорно несет дым на Москву и Подмосковье.

— У меня дача в районе Гжели, это восток Подмосковья, шатурское направление. Ночевала сегодня там. Запах гари ощущался с вечера, а ночью появилась дымка. Она не рассеялась, даже когда утром поднялся ветер. Ну что сказать, не как в 2010-м воняет, конечно, тогда был адище и горело прям у нас. Но весьма ощутимо. С ветром запах только усилился. Тяготит, что от него некуда деться. Скорее бы всё потушили, — рассказала «Известиям» Кристина Неглянцева.

На выезде из подмосковного Чехова с самого утра сильно пахнет гарью, а видимость ухудшается с каждым часом, сообщил житель города Виктор Кондрашин.

Подступить к дыму
Смог в Москве

Смог в Москве, 21 августа 2022 года

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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— Сильный запах можно почувствовать по дороге на Москву. В самом Чехове нет. Но чем ближе к столице, тем хуже видимость, — поделился очевидец.

Он подчеркнул, что 18 и 19 августа дымку можно было увидеть в Серпухове. Сейчас дым стал отступать.

Утром 21 августа смог полностью накрыл столицу. И в ближайшие дни легче не станет — концентрация вредных веществ достигла максимума, и ситуация может ухудшиться, сообщил «Известиям» главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Концентрация продуктов горения в атмосфере столичного региона в ночь и на понедельник, и на вторник может возрасти в 1,5 раза от утренних показателей воскресенья с ухудшением видимости до нескольких километров в период с 5 до 9 часов утра, — отметил специалист.

Он добавил, что уже в четверг за счет изменения направления ветра москвичи смогут вздохнуть спокойно.

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