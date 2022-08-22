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Более 6 тыс. человек отправили на борьбу с лесными пожарами в Рязанской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Еще 6 тыс. человек, включая 302 сотрудника МЧС, направлены из Москвы на тушение пожаров в Рязанской области, сообщили в понедельник, 22 августа, ТАСС в экстренных службах.

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Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Рязанской области уже тушат пожары шесть столичных вертолетов, более 400 человек и 120 единиц техники.

По данным сайта «Авиалесоохраны» на 22 августа, на территории Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляет более 8,6 тыс. га.

21 августа стало известно о принятом решении эвакуировать населенный пункт Голованово под Рязанью из-за серьезной пожароопасной обстановки.

Первый лесной пожар в Рязанской области начался 7 августа, второй — на следующий день, позже пожары разрослись и приняли стихийный характер. 19 августа в регионе был введен режим ЧС. В прошлую среду запах гари и смог появился в Москве и некоторых областях Центрального федерального округа. 22 августа в столице снова зафиксированы эти явления.

Лесные пожары в большой степени обусловлены погодой, которая установилась в центральной части России в конце лета. В столичном регионе в последнюю неделю августа ожидается аномальная для этого времени года жара — до +33 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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