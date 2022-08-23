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Макрон призвал Запад не идти на компромиссы с Россией

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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Запада не проявлять слабость и не идти на компромиссы с Россией. Об этом он сообщил 23 августа в ходе второго саммита «Крымской платформы» в онлайн-формате.

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«Мы не должны проявлять никакой слабости, никакого духа компромисса, потому что речь идет о свободе для всех и вся и мире во всех частях земного шара», — сказал Макрон.

Он уверен, что Россия сделала свой выбор, несмотря на все обстоятельства.

Ранее, 20 августа, читатели газеты Le Figaro негативно отреагировали на слова Эммануэля Макрона, который призвал французов быть готовыми «заплатить цену за свободу» и поддержать Украину.

10 августа депутат французского парламента и пресс-секретарь партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли заявил о неэффективности антироссийских санкций и призвал отменить их.

Депутат также указал на ошибку Макрона, который, по его мнению, по собственному недомыслию лишился возможности быть переговорщиком между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что президент страны присоединился к «антироссийскому хору», что противоречит особой объединительной роли Франции во всей Европе.

8 августа сообщалось, что больше половины жителей ряда ведущих стран Евросоюза высказываются против введения новых антироссийских санкций, если они будут способствовать дальнейшему ухудшению уровня жизни населения. Наибольший процент высказавшихся против оказался среди французов, 63% опрошенных из которых полагают, что это неоправданная мера, если рассматривать ее в контексте возможных для их страны последствий.

До этого, 1 августа, Елисейский дворец заявил, что Франция продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом стало известно по итогам телефонного разговора Макрона и президента Украины Владимира Зеленского.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 июля указал на то, что Евросоюз маниакально продолжает принимать новые антироссийские санкции, несмотря на их вред для населения Европы.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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