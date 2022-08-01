Макрон пообещал Зеленскому выделить финансовую помощь Украине

Франция продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом по итогам телефонного разговора глав государств Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского сообщили 1 августа в Елисейском дворце.

«Президент республики спросил президента Зеленского о военных, гуманитарных и экономических потребностях. Он подтвердил готовность Франции продолжать поддерживать украинские вооруженные силы, чтобы они могли противостоять российской агрессии», — заявили в пресс-службе президента Франции.

Еще одной темой разговора стал отход из Одесского порта первого корабля с украинским зерном. Макрон отметил, что Европа продолжит помогать Киеву в вывозе сельскохозяйственной продукции по суше и рекам.

«Президент также подтвердил президенту Зеленскому готовность обеспечить макроэкономическую поддержку для Украины в краткосрочной перспективе и помощь в восстановлении страны», — отмечается в коммюнике.

Ранее в этот день в Кремле пообещали сообщить, когда состоятся переговоры Макрона с президентом России Владимиром Путиным. Последний раз телефонные переговоры состоялись между Макроном, Путиным и канцлером ФРГ Олафом Шольцем 28 мая.

30 июня Макрон заявил, что не исключает новых контактов с Путиным. До этого, 3 июня, президент Франции рассказал, что с декабря провел в переговорах с коллегой из России более 100 часов. Также он выразил уверенность, что Франция должна выполнять роль посредника в сложившейся на Украине ситуации.