Более половины европейцев выступили против антироссийских санкций

Больше половины жителей ряда ведущих стран Евросоюза высказываются против введения новых антироссийских санкций, если они будут способствовать дальнейшему ухудшению уровня жизни населения. Об этом сообщает «РИА Новости», со ссылкой на опрос, проведенный компанией YouGov.

Наибольший процент высказавшихся против расширения антироссийских санкций оказался среди французов. Так, 63% опрошенных во Франции полагают, что это неоправданная мера, если рассматривать ее в контексте возможных для их страны последствий.

Следом за Францией в опросе идет Италия. Там 59% респондентов высказались против введения новых санкций. Далее в списке Германия и Испания, где санкционную политику в отношении России не поддерживают 54% опрошенных.

В Великобритании не одобрили введение новых антироссийских санкций чуть меньше половины (47%) респондентов.

Среди государств, жители которых больше других одобрили ужесточение антироссийской санкционной политики, — Польша. Там лишь 45% готовы отказаться от них. 39% опрошенных поощряют усиление дальнейшего санкционного давления на Россию.

Европейские страны прибегли к введению новых антироссийских санкций в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, которую Россия начала 24 февраля. 21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против РФ.

Усиление санкционного давления на Россию со стороны Запада привело к нестабильности экономической ситуации в странах Европы и США. В Испании инфляция в июле достигла 10,8%. В стране поднялись цены на продукты питания, напитки, электричество.

Инфляция в Австрии по итогам июня выросла до 8,7%, что является максимальным показателем роста цен с сентября 1975 года. А годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%, что также стало максимумом с ноября 1981 года.

Ранее, в апреле, президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда европейских государств от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По словам российского президента, инфляция в этих государствах достигла абсолютно беспрецедентного уровня и буквально зашкаливает.

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