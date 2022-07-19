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Инфляция в Австрии достигла рекордного уровня за 47 лет

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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын
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В прошедшем июне инфляция в Австрии выросла до 8,7%, что является максимальным показателем роста цен с сентября 1975 года. Об этом сообщило 19 июля федеральное статистическое ведомство республики Statistik Austria.

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«Продолжающийся рост цен на топливо, продукты, бытовую энергию, а также в сфере общественного питания снова привел к значительному росту инфляции в Австрии», — заявил глава ведомства Тобиас Томас.

Особенно заметно уровень инфляции отражается на еженедельных покупках. Так, стоимость минимальной корзины, которая включает в себя топливо, продукты питания и услуги, увеличилась на 18,8% в годовом исчислении.

18 июля глава австрийского МИДа Александер Шалленберг заявил, что санкции против России негативно влияют на экономику Австрии, так как РФ является ее важным торговым партнером.

12 июля канцлер Австрии Карл Нехаммер во время встречи с членами Австрийской народной партии (АНП) в Тироле заявил, что при отсутствии мер против инфляции Евросоюзу (ЕС) останется только два выхода: алкоголь или психотропные препараты.

6 июля данные опроса Института Гэллапа показали, что подавляющее большинство населения Австрии боится повышения цен. 90% опрошенных признались, что опасаются роста цен на продукты питания и жилищно-коммунальные услуги. 79% респондентов также признались в страхе глобального экономического кризиса.

Ранее, 1 июля, было объявлено, что в Австрии ждут крупнейшую за почти полвека инфляцию. По итогам года она может составить 8,7%, что является самым высоким показателем с сентября 1975 года.

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