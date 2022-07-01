По итогам июня годовая инфляция в Австрии может составить 8,7%. Об этом 1 июля сообщило федеральное статистическое управление.

Ожидается, что это будет самый крупный показатель инфляции с сентября 1975 года.

По данным статистики, цены в Австрии растут практически во всех отраслях, в том числе в сфере ритейла и общественного питания. За последний месяц инфляция составила 1,4%.

Итоговые результаты за июнь будут обнародованы 19 июля.

В этот же день данные об инфляции в 19 странах Европы опубликовал Евростат. Аналитики ожидали ускорение до 8,4%, однако предварительные расчеты показали рост цен на 8,6%, что является рекордом за всю историю ведения статистики.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что Россия успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.

13 апреля Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Так, например, ранее, в апреле, сообщалось, что из-за роста цен на энергоносители Великобритания рискует столкнуться с сильным падением уровня жизни.

23 марта российский лидер заявил на совещании с правительством, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. Это стало ответом на усиление антироссийских санкций на фоне специальной операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ: в частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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