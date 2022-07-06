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Около 90% австрийцев боятся повышения цен на продукты и энергию

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Фото: Global Look Press/Georges Schneider
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Подавляющее большинство населения Австрии боится повышения цен. Об этом говорят данные опроса, опубликованные Институтом Гэллапа 6 июля.

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Согласно последнему исследованию, в котором участвовали 1 тыс. человек, 83% населения опасаются перебоев с энергоснабжением в результате спецоперации России на Украине.

90% опрошенных признались, что опасаются роста цен на продукты питания и жилищно-коммунальные услуги. 79% респондентов также признались в страхе глобального экономического кризиса.

Институт Гэллапа делает вывод, что таким образом в стране растет поддержка традиционной, менее экологической энергетики среди всех политических сил Австрии, кроме зеленых.

Ранее 1 июля было объявлено, что в Австрии ждут крупнейшую за почти полвека инфляцию. По итогам года она может составить 8,7%, что является самым высоким показателем с сентября 1975 года.

В тот же день министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер сообщила о напряженной ситуации с газом. По ее информации, газохранилища заполнены только на 44,7%. К зиме планируется довести этот показатель до 80%.

Гевесслер 17 июня сообщила, что Вена готова ко всем сценариям, включая полную остановку поставок российского газа в Австрию. В тот же день федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что сокращение поставок по трубопроводу «Северный поток» затрагивает также передачу газа в Австрию.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение было принято в том числе из-за того, что Siemens из-за антироссийских санкций не вернула турбины из Канады, которые находятся на техобслуживании. В то же время Siemens Energy 29 июня отвергла заявления России о том, что поставки газа в Германию по «Северному потоку» ограничены из-за отказа вернуть турбины.

Австрийская федерация промышленности и Ассоциация работодателей ФРГ еще 6 июня предупредили о негативных последствиях для компаний в случае введения эмбарго на поставки газа из РФ. По мнению глав федерации и ассоциации, ограничения могут привести к потерям на производствах или усилят деиндустриализацию в странах.

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