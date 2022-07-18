В Австрии признали негативные последствия антироссийских санкций

Санкции против России негативно влияют на экономику Австрии, так как РФ является важным торговым партнером. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг.

«Конечно, на нас это сказывается. Россия — важный торговый партнер. И мы, в свою очередь, важные торговые партнеры для России. Она важный поставщик природных ресурсов, нефти и газа», — сказал Шалленберг на встрече глав МИД ЕС.

Прежде отмечалось, что власти Венгрии и Австрии не готовы обсуждать введение санкций в отношении поставок природного газа из России.

Ранее, в июле, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что сейчас ведется работа над новым пакетом санкций Евросоюза в соответствие с ограничительными мерами союзников и партнеров по G7.

Одна из основных принятых санкций, по заявлению Борреля, — прекратить к концу этого года закупать 90% нефти ЕС у России, лишив Москву соответствующих доходов. Однако аналитики и политики разных стран уже не раз говорили, что последствия такого шага могут стать «катастрофичными» для экономики и населения стран Европы.

В свою очередь, в РФ уверены в том, что диверсификация поставок нефти и газа никак не отразится на прибыли, а наоборот, еще больнее «ударит» по странам, которые вводят ограничения.

С начала российской спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

В мае президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает. По словам президента РФ, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Позднее он подчеркнул, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.