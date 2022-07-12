Канцлер Австрии Карл Нехаммер во время встречи с членами Австрийской народной партии (АНП) в Тироле заявил, что при отсутствии мер против инфляции Евросоюзу (ЕС) останется только два выхода: алкоголь или психотропные препараты. Об этом сообщает портал Archyde со ссылкой на заявление политика.

«Этот рост цен, эта инфляция, этот абсурдно высокий уровень затрат на энергоносители. И мы обязаны принять меры, которые подавят инфляцию, а не будут ее стимулировать. А если мы и дальше будем продолжать в том же духе, у нас останется только два выхода: алкоголь или психотропные препараты», — сказал он 10 июля.

Ранее, 8 июля, обозреватель издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten Марк Фридрих написал, что Германия в результате антироссийских санкций и безграмотной энергетической политики Берлина оказалась в наиболее масштабном за последние десятилетия кризисе, угрожающем ее существованию, сообщает телеканал «Звезда».

До этого, 10 июня, министр экономики Германии Роберт Хабек отметил, что Германии предстоят «сложная осень и зима» из-за цен на энергоресурсы и осенью немцы будут получать более высокие счета за отопление. В связи с чем он представил в Берлине инициативу, направленную на энергосбережение.

В конце мая The Times выразило опасение по поводу того, что миллионы британцев могут столкнуться с отключениями электроэнергии и дефицитом газа. Экономисты заявляют, что санкции вместо вреда РФ вызывают рост цен в Британии.

Кроме того, в апреле результат опроса издания Daily Mirror показал, что более половины британцев в ближайшее время не смогут оплатить счета, более 5 млн жителей страны уже вынуждены выбирать между отоплением и едой.

Экономические проблемы в Еврозоне усилили пропорционально санкционному давлению на РФ после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Страны Запада ввели новые антироссийские ограничения, в частности в сфере энергетики. Из-за запрета на импорт российской нефти в США в стране уже рекордно выросли цены на бензин, инфляция в Европе также существенно ускорилась.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».