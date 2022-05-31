Британцы могут столкнуться с отключениями электроэнергии и дефицитом газа

Миллионы британцев могут столкнуться с отключениями электроэнергии и дефицитом газа, пишет The Times. Издание отмечает, что если РФ продолжит сокращать поставки, страну ждёт кризис энергоресурсов. Кроме того, инфляция в Британии превысила максимальные показатели за 40 лет, отметку 9%, и продолжает расти, передает телеканал «Известия». Экономисты заявляют, что санкции вместо вреда РФ вызывают рост цен в Британии. Специалисты указывают на то, что, помимо продовольствия, особо заметно подорожание на АЗС. Несмотря на снижение топливных сборов, бензин и ДТ дорожают. В настоящее время литр самого дешевого топлива в Британии в среднем стоит £1,8 — это около $2,3. Кроме того, экономисты убеждены, что принятие решения о нефтяном эмбарго на российскую нефть лишь ускорит рост цен в Британии и всех станах Европы.

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