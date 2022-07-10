В Германии заявили о скором крахе экономики страны из-за санкций

Германия в результате антироссийских санкций и безграмотной энергетической политики Берлина оказалась в наиболее масштабном за последние десятилетия кризисе, угрожающем ее существованию. Об этом написал обозреватель издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten Марк Фридрих.

Журналист в статье от 8 июля предупредил, что вскоре станет неизвестно, кто будет спасать Евросоюз, поскольку Европа не сможет выжить без помощи немецкой экономики, которая уже достаточно пострадала в результате мер по борьбе с коронавирусом и санкций против России. Всё это в первую очередь негативно сказалось на немецкой производительности.

«Германия не сможет себе этого позволить, если будет уничтожена ее промышленная база, а вместо нее не появится новая. Мы сами катапультировали себя в офсайд из-за политических ошибок и высокомерия», — подчеркнул он.

По мнению автора статьи, властям страны пора признать, что антироссийские санкции не работают, а наносят удар именно по Германии, в то время как азиатские страны закупают дешевые энергоносители из России.

10 июля российский сенатор Алексей Пушков выразил сомнения, что Германия способна выступать в роли лидера Евросоюза. Он отметил, что это возможно лишь в том случае, если интересы и самой Германии, и Европы не будут полностью подчинены американским. Политик добавил, что в настоящее время ситуация складывается противоположным образом, а потому даже Литва позволяет себе бросить вызов Берлину, например, по вопросу о калининградском транзите.

До этого, 10 июня, министр экономики Германии Роберт Хабек отметил, что Германии предстоят «сложная осень и зима» из-за цен на энергоресурсы и осенью немцы будут получать более высокие счета за отопление. В связи с чем он представил в Берлине инициативу, направленную на энергосбережение.

Как пишет немецкое издание Bild, в Германии уже начали готовиться к зиме, что в том числе предполагает создание залов для людей, неспособных оплачивать отопление. Подобные помещения прежде использовались в качестве центра вакцинации во время пандемии коронавируса, а теперь там будут установлены кровати и доступное тепло.

В этом же месяце федеральный министр образования Германии Беттина Старк-Ватцингер предупредила, что из-за перебоев с поставками газа в образовательных учреждениях страны могут быть отменены занятия. В школах и институтах она призвала использовать энергосберегающие приборы.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Президент РФ Владимир Путин отмечал в апреле, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены, а инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.