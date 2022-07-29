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Инфляция в Испании достигла рекордного показателя с 1984 года

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Фото: Global Look Press/Clara Margais
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Инфляция в Испании в июле текущего года достигла 10,8%. Об этом свидетельствуют предварительные данные национального института статистики страны, опубликованные 29 июля.

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«Расчетная годовая инфляция индекса потребительских цен в июле составляет 10,8%. В случае подтверждения это будет означать увеличение его годового показателя на 0,6, так как в июне это изменение составляло 10,2%, и инфляция достигнет самого высокого уровня с сентября 1984 года», — говорится в сообщении.

Так также отметили, что в стране поднялись цены на продукты питания, напитки, электричество.

Инфляция наблюдается и в ряде других стран. Так, 20 июля сообщалось, что годовая инфляция в Канаде по итогам июня ускорилась до 8,1% с 7,7% в мае, что стало максимальным значением с 1983 года.

В тот же день стало известно, что в Великобритании годовая инфляция по итогам июня ускорилась с 9,1% месяцем ранее до 9,4%, достигнув рекорда с 1982 года.

Инфляция в Австрии по итогам июня выросла до 8,7%, что является максимальным показателем роста цен с сентября 1975 года. А годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%, что также стало максимумом с ноября 1981 года.

Инфляция и в Чешской Республике продолжает расти, текущее значение по данным за 13 июля составляет 17,2%, что стало рекордом почти за 30 лет.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин указал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Экономические проблемы в странах Запада начались на фоне введения санкций против России на фоне проведения Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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