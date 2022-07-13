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Инфляция в Чехии стала рекордной за 30 лет

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Фото: Global Look Press/Jaroslav Svoboda
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Инфляция в Чешской Республике продолжает расти, текущее значение составляет 17,2%, что стало рекордом почти за 30 лет, согласно данным статистического управления страны (ČSÚ), опубликованным 13 июля.

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Причиной тому названы высокая стоимость на энергоносители, влекущая за собой увеличение цен на продукты питания и топливо. Как отмечают аналитики, можно ожидать, что инфляция продолжит расти, не исключается даже превышение 20% порога.

На данный момент рост потребительских цен зафиксирован в 12-й раз подряд, а инфляция остается самой высокой с 1993 года. Хотя рост инфляции немного замедлился, с 1,8 до нынешних 1,6, экономисты предупреждают, что это не означает, что инфляция стабильна.

«Потребительские цены растут более чем на 17% в годовом исчислении, и мы знаем, что инфляция будет еще выше в ближайшие месяцы. Замедление было бы неплохо, если бы мы действительно приближались к пику, но вы видите, что сегодняшнее число не включает новые цены на электроэнергию. Именно поэтому мы можем ожидать дальнейшего роста», — пояснил экономист Петр Дуфек. По его словам, невозможно сказать, насколько вырастет инфляция из-за бесчисленного множества неизвестных, от цен на зерно до стоимости электроэнергии и топлива.

Согласно прогнозу Чешского национального банка (ЧНБ), инфляция может снизиться до первоначальных примерно 2–3% в конце следующего года, но эта оценка не включает факторы окружающей среды, например, возможное ухудшение экономических последствий украинского конфликта, ограничение поставок газа и нефти, другие волны ковида.

Двумя днями ранее сообщалось, что цены на товары и услуги в Норвегии за последний год выросли в среднем на 6,3%, и это самый высокий показатель с 1988 года.

Кроме того, данные Евростата по состоянию на 1 июля фиксируют рекорд инфляции в 19 странах Евросоюза. Потребительские цены, по предварительной оценке, выросли до рекорда за всю историю введения расчетов: 8,6%, что больше на 0,8% по сравнению с 8,1% предыдущего месяца.

Еще 12 мая президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Он указал, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.

До этого, 13 апреля, Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и инфляция зашкаливает. По словам президента РФ, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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