Инфляция в Чешской Республике продолжает расти, текущее значение составляет 17,2%, что стало рекордом почти за 30 лет, согласно данным статистического управления страны (ČSÚ), опубликованным 13 июля.

Причиной тому названы высокая стоимость на энергоносители, влекущая за собой увеличение цен на продукты питания и топливо. Как отмечают аналитики, можно ожидать, что инфляция продолжит расти, не исключается даже превышение 20% порога.

На данный момент рост потребительских цен зафиксирован в 12-й раз подряд, а инфляция остается самой высокой с 1993 года. Хотя рост инфляции немного замедлился, с 1,8 до нынешних 1,6, экономисты предупреждают, что это не означает, что инфляция стабильна.

«Потребительские цены растут более чем на 17% в годовом исчислении, и мы знаем, что инфляция будет еще выше в ближайшие месяцы. Замедление было бы неплохо, если бы мы действительно приближались к пику, но вы видите, что сегодняшнее число не включает новые цены на электроэнергию. Именно поэтому мы можем ожидать дальнейшего роста», — пояснил экономист Петр Дуфек. По его словам, невозможно сказать, насколько вырастет инфляция из-за бесчисленного множества неизвестных, от цен на зерно до стоимости электроэнергии и топлива.

Согласно прогнозу Чешского национального банка (ЧНБ), инфляция может снизиться до первоначальных примерно 2–3% в конце следующего года, но эта оценка не включает факторы окружающей среды, например, возможное ухудшение экономических последствий украинского конфликта, ограничение поставок газа и нефти, другие волны ковида.

Двумя днями ранее сообщалось, что цены на товары и услуги в Норвегии за последний год выросли в среднем на 6,3%, и это самый высокий показатель с 1988 года.

Кроме того, данные Евростата по состоянию на 1 июля фиксируют рекорд инфляции в 19 странах Евросоюза. Потребительские цены, по предварительной оценке, выросли до рекорда за всю историю введения расчетов: 8,6%, что больше на 0,8% по сравнению с 8,1% предыдущего месяца.

Еще 12 мая президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Он указал, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.

До этого, 13 апреля, Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и инфляция зашкаливает. По словам президента РФ, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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