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В Норвегии инфляция достигла рекордно высокого уровня с 1988 года

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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Moritz Wolf
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Цены на товары и услуги в Норвегии за последний год выросли в среднем на 6,3%, и это самый высокий показатель с 1988 года. Об этом сообщает Центральное статистическое бюро королевства, передает норвежский телеканал TV 2.

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По словам представителя SSB Эспена Кристиансена, в июне дальнейшему ускорению годовой инфляции способствовал рост цен на топливо и продукты питания.

Продукты питания за последний месяц подорожали на 2%. Он отметил, что такой уровень цен «необычно высок», передает RT.

10 июля управляющий директор компании Arla Foods Эш Амирахмади предупредил, что стремительный рост цен на корма для животных и электроэнергию может привести к дефициту молочных продуктов в Великобритании, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее, 8 июля, обозреватель издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten Марк Фридрих написал, что Германия в результате антироссийских санкций и безграмотной энергетической политики Берлина оказалась в наиболее масштабном за последние десятилетия кризисе, угрожающем ее существованию, сообщает телеканал «Звезда».

Экономические и политические санкции против РФ усилились после того, как 24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Страны Запада ввели новые антироссийские ограничения, в частности в сфере энергетики. Из-за запрета на импорт российской нефти в США в стране уже рекордно выросли цены на бензин, инфляция в Европе также существенно ускорилась.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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