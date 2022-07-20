В Великобритании годовая инфляция стала рекордной за 40 лет

В Великобритании годовая инфляция по итогам июня ускорилась с 9,1% месяцем ранее до 9,4%, достигнув рекорда с 1982 года. Об этом свидетельствуют опубликованные 20 июля данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).

Как следует из данных бюро, за июнь потребительские цены выросли на 0,8% в то время как в мае рост составил 0,7%.

Накануне сообщалось, что уровень инфляции достиг рекорда в Австрии. Согласно информации федерального статистического ведомства республики Statistik Austria, в июне инфляция в стране выросла до 8,7%. Это стало максимальным показателем роста цен с сентября 1975 года.

В тот же день портал DailyFX со ссылкой на опрошенных аналитиков сообщил, что в целом по еврозоне инфляция в июне ускорилась до 8,6% в годовом выражении по сравнению с 8,1% в мае.

Ранее, 14 июля, Еврокомиссия (ЕК) опубликовала экономический прогноз, в котором говорится, что пик исторического максимума будет достигнут в 2022 году на уровне 7,6% в зоне евро и 8,3% в Евросоюзе (ЕС), а затем снизится в 2023 году до 4,0 и 4,6% соответственно.

В весеннем прогнозе ЕК ожидалось, что в 2022 году инфляция ускорится до 6,8%. При этом в 2021 году в странах Евросоюза (ЕС) она составила всего 2,9%.

В начале месяца Евростат представил данные, согласно которым по состоянию на 1 июля рекордная инфляция зафиксирована в 19 странах Евросоюза.

В Международном валютном фонде (МВФ) в это же время указали на то, что в ряде стран может произойти рецессия из-за проблем с поставками газа в Европу, а также ужесточения антироссийских санкций.

Накануне лидер французской партии «Народный республиканский союз», политический комментатор Франсуа Асселино заявил, что введенные Евросоюзом антироссийские санкции вернутся Европе бумерангом.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и инфляция бьет рекорды.