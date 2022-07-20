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В Канаде годовая инфляция достигла рекордного уровня за 39 лет

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Фото: TASS/Darryl Dyck/The Canadian Press via ZUMA Press
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Годовая инфляция в Канаде по итогам июня ускорилась до 8,1% с 7,7% в мае. Это стало максимальным значением с 1983 года, сообщило 20 июля статистическое агентство страны.

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Среди основных факторов роста указываются цены на топливо, при этом положительная динамика не менее 3% за тот месяц наблюдалась по семи из восьми составляющих индекса. Отмечается, что без учета цен на бензин потребительские цены в июне выросли на 6,5%. Кроме того, цены на услуги в июне выросли на 5,2% в годовом исчислении.

«В годовом исчислении потребители заплатили за бензин на 54,6% больше в июне после увеличения на 48,0% в мае, что в наибольшей степени способствовало росту потребительской инфляции», — говорится в отчете.

Инфляция наблюдается и в ряде других стран. Так, 20 июля стало известно, что в Великобритании годовая инфляция по итогам июня ускорилась с 9,1% месяцем ранее до 9,4%, достигнув рекорда с 1982 года.

Накануне сообщалось, что инфляция в Австрии по итогам июня выросла до 8,7%, что является максимальным показателем роста цен с сентября 1975 года.

13 июля стало известно, что годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%. Это максимум с ноября 1981 года.

До этого, 9 июня, президент РФ Владимир Путин сообщил, что на Западе рост инфляции связывают с его именем, по его мнению, Москва здесь совершенно ни при чем. По его словам, западные страны пытаются переложить ответственность за свои ошибки на Россию.

А 13 апреля Путин указал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Экономические проблемы в странах Запада начались на фоне введения санкций против России на фоне проведения Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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