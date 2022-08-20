Читатели Le Figaro раскритиковали Макрона за его слова о поддержке Киева

Читатели газеты Le Figaro негативно отреагировали на слова президента Франции Эммануэля Макрона, который призвал французов быть готовыми «заплатить цену за свободу» и поддержать Украину.

«У меня нет ни малейшего желания лишать себя чего-либо ради Украины», — написал пользователь с ником DID.

Другие пользователи заявили, что не собираются платить за неверные решения французского лидера, и выразили мнение, что лучшей поддержкой для Украины будет снятие антироссийских санкций.

«Франция несет большую ответственность за кризис на Украине, не проконтролировав выполнение Минского договора. Санкции были монументальной ошибкой. Поскольку мы больше не учим историю, не помним, что континентальная блокада, объявленная Наполеоном I и запретившая торговлю с Великобританией, потерпела полный провал. Эти санкции, введенные ЕС и поддержанные Макроном, имели эффект бумеранга. Рубль держится очень хорошо, да и россияне — тоже. Между тем для европейцев будущее безрадостно», — считает GOBSMACKED.

Макрон призвал французов быть готовыми заплатить цену за свободу накануне, 19 августа, во время выступления в честь годовщины освобождения юга республики от нацистов в коммуне Борм-ле-Мимоза.

10 августа депутат французского парламента и пресс-секретарь партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли заявил о неэффективности антироссийских санкций и призвал отменить их.

Депутат также указал на ошибку Макрона, который, по его мнению, по собственному недомыслию лишился возможности быть переговорщиком между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что президент страны присоединился к «антироссийскому хору», что противоречит особой объединительной роли Франции во всей Европе.

8 августа сообщалось, что больше половины жителей ряда ведущих стран Евросоюза высказываются против введения новых антироссийских санкций, если они будут способствовать дальнейшему ухудшению уровня жизни населения. Наибольший процент высказавшихся против оказался среди французов, 63% опрошенных из которых полагают, что это неоправданная мера, если рассматривать ее в контексте возможных для их страны последствий.

До этого, 1 августа, Елисейский дворец заявил, что Франция продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом стало известно по итогам телефонного разговора Макрона и президента Украины Владимира Зеленского.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 июля указал на то, что Евросоюз маниакально продолжает принимать новые антироссийские санкции, несмотря на их вред для населения Европы.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».