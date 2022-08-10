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В парламенте Франции призвали отменить санкции против России

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Санкции против России необходимо отменить, так как они показали свою неэффективность и такой инструмент воздействия на Москву не работает. Об этом заявил 10 августа депутат французского парламента и пресс-секретарь партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли.

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Парламентарий указал, что российский рубль укрепился, даже несмотря на ограничения, а экспорт РФ вырос. И если во Франции все переплачивают за электроэнергию, то у России дела «обстоят не так уж плохо», пишет Valeurs Actuelles.

«Санкции работают или нет?» — возмутился депутат.

Жакобелли предложил отменить запреты и подчеркнул, что данная мера является единственным способом разрешить украинский кризис. Единственные, кто страдает от этих санкций, — это наложившие их нации, включая французов, добавил он.

Депутат также указал на ошибку французского лидера Эммануэля Макрона, который, по его мнению, по собственному недомыслию лишился возможности быть переговорщиком между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что президент страны присоединился к «антироссийскому хору», что противоречит особой объединительной роли Франции во всей Европе.

8 августа сообщалось, что больше половины жителей ряда ведущих стран Евросоюза высказываются против введения новых антироссийских санкций, если они будут способствовать дальнейшему ухудшению уровня жизни населения. Наибольший процент высказавшихся против оказался среди французов, 63% опрошенных из которых полагают, что это неоправданная мера, если рассматривать ее в контексте возможных для их страны последствий.

1 августа Елисейский дворец заявил, что Франция продолжит оказывать поддержку Украине. Об этом стало известно по итогам телефонного разговора глав государств Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.

21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет антироссийских санкций. Ограничения предусматриваются «на прямой и косвенный импорт, покупку или передачу золота, которое является наиболее значительной статьей российского экспорта после энергоресурсов». Кроме того, запрет касается золота, если оно происходит из России и экспортировано из РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 июля указал на то, что Евросоюз маниакально продолжает принимать новые антироссийские санкции, несмотря на их вред для населения Европы.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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