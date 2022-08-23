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Центр им. Гамалеи разработал новую версию вакцины «Спутник V»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи разработал новую версию вакцины «Спутник V», эффективную против штаммов коронавируса «Дельта» и «Омикрон». Об этом пресс-служба Центра им. Н.Ф. Гамалеи сообщила во вторник, 23 августа.

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Отмечается, что во время испытаний нового препарата было зафиксировано достоверное снижение вирусной нагрузки на легкие у животных, зараженных «Омикрон»-штаммом коронавируса BA5. Состав препарата учитывает мутацию L-452-R, которая присутствует в варианте «Омикрона BA5», но отсутствует в варианте ВА1.

Разработка Центра им. Н.Ф. Гамалеи позволит добиться высоких результатов по предотвращению заболеваемости COVID-19, отметили в исследовательском центре.

Кроме того, имеющиеся варианты вакцины «Спутник V» показали свою высокую эффективность против госпитализации от «Омикрона» — 97 и 99,4% против критических случаев в случае бустирования препаратом «Спутник Лайт» или ревакцинации «Спутник V».

21 августа директор Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что эффективность российской вакцины «Спутник V» в борьбе с «Омикрон»-штаммом COVID-19 превышает соответствующие показатели западных вакцин Pfizer и Moderna. Он пояснил, что вируснейтрализация «Спутника V» при «Омикроне» меньше снижается, чем у этих зарубежных препаратов, а также выразил готовность создавать новые разновидности вакцины.

11 августа Гинцбург сообщил о создании специалистами Центра имени Н.Ф. Гамалеи вакцины против подвида штамма коронавируса «Омикрон» ВА.5. Гинцбург отмечал в беседе с «Известиями», что потребность в создании нового препарата возникла ввиду того, что ВА.5 очень сильно изменился по сравнению с предыдущими подвидами.

1 августа руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков перечислил симптомы новых подвидов «Омикрон»-штамма COVID-19. Среди них специалист назвал сильный насморк и боли в горле.

1 июля генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (ФРПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что снятие в России ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, стало возможным благодаря массовой вакцинации российской вакциной «Спутник V» и ревакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Он отметил, что вакцины повлияли на формирование коллективного иммунитета и сыграли ключевую роль в победе над пандемией не только в РФ, но и более чем в 50 странах по всему миру. Разработка этих вакцин при поддержке РФПИ стала достижением российских ученых из Центра имени Н.Ф. Гамалеи.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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