В России создали вакцину против подвида «Омикрон»-штамма коронавируса ВА.5

Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину против подвида штамма коронавируса «Омикрон» ВА.5. Об этом 11 августа сообщил «Известиям» директор центра

Александр Гинцбург.

По его словам, препарат от этого субварианта необходим, так как ВА.5 очень сильно изменился по сравнению с предыдущими подвидами, из-за чего нужно менять и антигенный состав вакцинного штамма.

Препарат уже есть в распоряжении специалистов и сейчас решается вопрос о его вводе в гражданский оборот.

«Фактически он (препарат — Ред.) уже есть в Институте Гамалеи. Сейчас обсуждается, как его вводить в гражданский оборот. Он нацелен на ВА.5, но защищает и от ВА.1, ВА.2», — уточнил Гинцбург.

Ранее в этот день генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил журналистам, что вакцина «Спутник V» за два года стала самым экспортируемым лекарством в истории России. Как подчеркнул эксперт, препарат зарекомендовала себя как один из наиболее эффективных и безопасных инструментов для борьбы с COVID-19.

«Это подтверждают результаты более чем 50 клинических исследований и данные применения «Спутника V» в рамках национальных программ вакцинации в различных регионах мира, включая Европу, Азию, Ближний Восток и Латинскую Америку», — указал Дмитриев.

25 июля директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов подчеркнул, что вакцина от коронавируса «Спутник» эффективна в отношении подвариантов «Омикрон»-штамма. Эксперт указал на отсутствие необходимости менять вакцину.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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