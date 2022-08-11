Реклама
Прямой эфир
Мир
Латвия объявила Россию страной — «спонсором терроризма»
Мир
В МО заявили о ликвидации половины личного состава двух бригад ВСУ
Мир
Арестович рассказал о просьбах европейцев «добить Россию»
Общество
Парламентарии предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей
Армия
Российские десантники осуществили захват опорного пункта ВФУ
Мир
МИД РФ назвал обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ актом ядерного терроризма
Мир
Боррель призвал европейцев быть готовыми «заплатить» за поддержку Украины
Мир
Эстония закроет границы для россиян с шенгенскими визами
Мир
Турция отказалась подключаться к санкциям против РФ в области энергетики
Мир
Москва назвала шовинизмом призывы прекратить выдачу россиянам шенгенских виз
Мир
Politico призвало Зеленского признать факты преступлений ВСУ
Экономика
Шольц призвал Россию забрать турбину для «Северного потока»
Сюжет:

В России создали вакцину против подвида «Омикрон»-штамма коронавируса ВА.5

Глава центра Гамалеи Гинцбург: в России создали вакцину против подвида «Омикрон»-штамма коронавируса ВА.5
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину против подвида штамма коронавируса «Омикрон» ВА.5. Об этом 11 августа сообщил «Известиям» директор центра
Александр Гинцбург.

Семейное антитело: дети привитых матерей лучше защищены от «Омикрона»
Может ли вакцинация беременных «Спутником» защитить новорожденных от новых штаммов коронавируса

По его словам, препарат от этого субварианта необходим, так как ВА.5 очень сильно изменился по сравнению с предыдущими подвидами, из-за чего нужно менять и антигенный состав вакцинного штамма.

Препарат уже есть в распоряжении специалистов и сейчас решается вопрос о его вводе в гражданский оборот.

«Фактически он (препарат — Ред.) уже есть в Институте Гамалеи. Сейчас обсуждается, как его вводить в гражданский оборот. Он нацелен на ВА.5, но защищает и от ВА.1, ВА.2», — уточнил Гинцбург.

Ранее в этот день генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил журналистам, что вакцина «Спутник V» за два года стала самым экспортируемым лекарством в истории России. Как подчеркнул эксперт, препарат зарекомендовала себя как один из наиболее эффективных и безопасных инструментов для борьбы с COVID-19.

«Это подтверждают результаты более чем 50 клинических исследований и данные применения «Спутника V» в рамках национальных программ вакцинации в различных регионах мира, включая Европу, Азию, Ближний Восток и Латинскую Америку», — указал Дмитриев.

25 июля директор Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) Александр Шестопалов подчеркнул, что вакцина от коронавируса «Спутник» эффективна в отношении подвариантов «Омикрон»-штамма. Эксперт указал на отсутствие необходимости менять вакцину.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022