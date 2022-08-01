Реклама
Прямой эфир
Мир
Киев сообщил о получении немецких РСЗО Mars 2
Общество
Мошенники начали использовать для автоподстав праворульные машины
Мир
В кабмине ФРГ отказались назвать местоположение турбины Siemens
Мир
Президент Болгарии назначил досрочные выборы после роспуска парламента
Мир
Закупочная стоимость газа для Молдавии вырастет почти в полтора раза
Авто
Бетоновозам на базе «КамАЗов» увеличат коррозионную стойкость
Мир
Нефтесервисная компания Baker Hughes заявила об уходе из России
Мир
Байден заявил о готовности США обсуждать с Россией контроль над вооружениями
Мир
В Латвии заявили об отсутствии поставок газа из России с 30 июля
Мир
Суд ДНР рассмотрит уголовное дело еще пятерых иностранных наемников
Экономика
Путин заявил об отказе России работать с недружественными странами себе в убыток
Экономика
Эксперты заявили о полном сокращении премиум-сегмента ювелирного рынка в России
Сюжет:

Вирусолог назвал симптомы новых подвидов «Омикрона»

Вирусолог Волчков: сильный насморк и боли в горле — основные симптомы новых подвидов «Омикрона»
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сильный насморк и боли в горле являются основными симптомами новых подвидов «Омикрон»-штамма COVID-19. Об этом 1 августа рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Настроение людей поменялось — прививки делают для поездки за границу»
Академик Арег Тотолян — о готовности к новым эпидемиям и исчезающем страхе перед коронавирусом

«Все эти симптомы легко объясняются особенностями новых вариантов «Омикрона». Ведь эти штаммы не опускаются в легкие, а локализуются в том месте, где произошло инфицирование. Это рото- и носоглотка — теперь здесь разворачиваются все события», — цитирует Волчкова «Газета.Ru».

По его словам, наличие насморка демонстрирует борьбу организма с коронавирусом.

«Насморк нужен, чтобы физически вымыть с обратным током попавший вирус. В составе слизи, выделяющейся из носа, будет много погибших нейтрофилов, с образованием нейтрофильных сеток. Это и есть работа иммунной системы», — сказал вирусолог.

28 июля врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал отличия коронавируса от летних инфекций. Он отметил, что тошнота, рвота, расстройства стула и высокая температура являются признаком кишечной инфекции, в то время как кашель, боль в горле или чихание свидетельствуют о заражении «Омикрон»-штаммом.

26 июля вирусолог Алексей Аграновский рассказал, что защититься от нового подвида «Омикрон»-штамма, получившего название «Кентавр», можно с помощью ревакцинации. По его словам, самой эффективной и безопасной в России остается вакцина «Спутник V».

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022