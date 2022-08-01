Вирусолог назвал симптомы новых подвидов «Омикрона»

Сильный насморк и боли в горле являются основными симптомами новых подвидов «Омикрон»-штамма COVID-19. Об этом 1 августа рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Все эти симптомы легко объясняются особенностями новых вариантов «Омикрона». Ведь эти штаммы не опускаются в легкие, а локализуются в том месте, где произошло инфицирование. Это рото- и носоглотка — теперь здесь разворачиваются все события», — цитирует Волчкова «Газета.Ru».

По его словам, наличие насморка демонстрирует борьбу организма с коронавирусом.

«Насморк нужен, чтобы физически вымыть с обратным током попавший вирус. В составе слизи, выделяющейся из носа, будет много погибших нейтрофилов, с образованием нейтрофильных сеток. Это и есть работа иммунной системы», — сказал вирусолог.

28 июля врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал отличия коронавируса от летних инфекций. Он отметил, что тошнота, рвота, расстройства стула и высокая температура являются признаком кишечной инфекции, в то время как кашель, боль в горле или чихание свидетельствуют о заражении «Омикрон»-штаммом.

26 июля вирусолог Алексей Аграновский рассказал, что защититься от нового подвида «Омикрон»-штамма, получившего название «Кентавр», можно с помощью ревакцинации. По его словам, самой эффективной и безопасной в России остается вакцина «Спутник V».

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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