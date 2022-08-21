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Гинцбург заявил о преимуществе «Спутника V» перед Pfizer и Moderna

Гинцбург: эффективность «Спутника V» против «Омикрона» в 3-3,5 раза превышает показатели вакцин Pfizer и Moderna
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Эффективность российской вакцины «Спутник V» в борьбе с «Омикрон»-штаммом COVID-19 превышает соответствующие показатели западных вакцин Pfizer и Moderna. Об этом сообщил 21 августа директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

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Он пояснил, что вируснейтрализация «Спутника V» при «Омикроне» меньше снижается, чем у этих зарубежных препаратов.

«Наша вакцина «Спутник V» в отношении новых штаммов показывает лучшую эффективность по сравнению с западными вакцинами. Вируснейтрализация вакцин Pfizer и Moderna при штамме «Омикрон» падает в 30-35 раз, у «Спутника V» — только в 10 раз. Ровно в 3-3,5 раза качество вакцин отличается», — приводит его слова ТАСС.

Гинцбург добавил, что Центр им. Н. Ф. Гамалеи готов разработать новый вариант вакцины.

Ранее, 11 августа, стало известно, что специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину против подвида штамма коронавируса «Омикрон» ВА.5. Гинцбург отмечал в беседе с «Известиями», что потребность в создании нового препарата возникла ввиду того, что ВА.5 очень сильно изменился по сравнению с предыдущими подвидами.

По словам генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, российская вакцина «Спутник V» за два года стала самым экспортируемым лекарством в истории страны. Эксперт уточнил, что препарат зарекомендовала себя как один из наиболее эффективных и безопасных инструментов для борьбы с COVID-19.

До этого, 1 августа, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков перечислил симптомы новых подвидов «Омикрон»-штамма COVID-19. Среди них специалист назвал сильный насморк и боли в горле.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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