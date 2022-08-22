Сообщения о скорой «победе Украины» — это вбросы спецслужб, которые знают, что украинская армия не сможет предпринять контрнаступление. Об этом экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Все, что пишут в СМИ о победе Украины, — это иллюзия, которой не существует в реальности», — заявил Макгрегор, подчеркнув, что «в ЦРУ знают, что Украина проиграет», так как Киев не сможет предпринять контрнаступления из-за того, что уже пожертвовал лучшими подразделениями.

Полковник также напомнил, что у украинской стороны почти закончился запас ракет для американских систем залпового огня HIMARS, при этом страны Европы еще в июле начали сворачивать кампании по предоставлению военной помощи Украине.

«Все те люди в США, которые фактически разрушили Украину, сейчас отчаянно пытаются спасти положение дел, а, по их мнению, сделать это можно, только говоря ложь о реальной обстановке в стране и надеясь на помощь Вашингтона и его партнеров», — объяснил Макгрегор стремление американских спецслужб дезинформировать людей.

Ранее в этот же день издание DW со ссылкой на представителя оборонного ведомства сообщило, что министерство обороны Германии отклонило предложение депутатов бундестага от правящей коалиции поставить Украине больше оружия. Накануне экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал нежелание властей ФРГ помогать его стране и поставлять тяжелое вооружение.

18 августа газета Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики сообщила, что шесть крупных европейских стран не дали никаких двусторонних военных обещаний Украине в июле. В материале отмечается, что с конца апреля военная помощь Киеву существенно снизилась.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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