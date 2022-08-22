Диетолог рассказала о лучших перекусах во время перелета

Авиаперелеты влияют на организм человека. Чтобы легко перенести полет на большой высоте, стоит придерживаться некоторых правил питания в дороге. О них в понедельник, 22 августа, рассказала диетолог Елена Соломатина.

«Я не советую наедаться, не нужно употреблять в пищу сложную еду, особенно во время длительных перелетов. Откажитесь от жареного мяса, картошки, майонезных салатов и газированных напитков. Это может спровоцировать дискомфорт. В самолете организм и так находится в стрессовом состоянии», — рассказала Соломатина «Вечерней Москве».

Она также подчеркнула, что склонным к образованию тромбов людям категорически противопоказана жирная пища во время перелета. Им стоит ограничиться сытными белками, например яйцами или омлетом с овощами. Эти продукты надолго сохраняют чувство сытости.

Эксперт также напомнила о негативном влиянии алкоголя на организм, которое увеличивается в самолете. Из напитков максимум пользы принесут томатный сок, вода или травяной чай.

«Многие боятся летать и пьют алкоголь. Это категорически запрещено. Лучше выпить успокаивающий чай. Кофе отлично тонизирует, но кофеин увеличивает риски загустения крови», — сказала Соломатина.

А чтобы не съесть лишнего во время перелета, диетолог порекомендовала перед полетом перекусить легкой и сытной пищей.

«Например, творожная запеканка или сырники подарят чувство насыщения и быстро переварятся. Также хорошо подойдет «Цезарь» или греческий салат, но без жирной заправки. Чем проще будет перекус, тем проще организм перенесет полет», — подытожила эксперт.

Также Елена Соломатина посоветовала с осторожностью отнестись к употреблению кисломолочных продуктов и молока, так как они могут вызвать дискомфорт у человека, который длительное время находится в сидячем положении. На работе кишечника также может негативно сказаться употребление фруктов.

Ранее, 7 июля, врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова порекомендовала отказаться от употребления острой и жирной пищи, бобовых, напитков с добавленным сахаром и газировки во время полета на самолете. Она уточнила, что на борту пониженное давление может усугубить вздутие живота, а некоторые продукты способствуют проблемам с ЖКТ. Кроме того, добавила специалист, во время полета не стоит есть очень соленые блюда или досаливать еду.