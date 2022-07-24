Диетолог предупредила о вреде продаваемой на пляже еды

Употребление продуктов, которые продаются на пляжах, может обернуться для отдыхающих несварением, а также инфекционными заболеваниями. Об этом 24 июля рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что процесс приготовления еды в таких местах требует тщательной проверки. К тому же у продавцов еды на пляжах никто не спрашивает санитарных книжек.

«Мы даже представить не можем, в каких условиях все это делается. Само качество еды: например, беляши, которые жарятся в чадящем масле, страшно канцерогенны. На пляже жарко. Хорошо, если есть специальные сумки-холодильники, но, если вообще без сумок, сколько это лежало?» — приводит ее слова RT.

Диетолог уточнила, что после перекуса подобными блюдами у человека могут возникнуть диарея, рвота, также есть риск заболеть коронавирусом и гепатитом.

При этом она допустила, что покупка еды в разрешенных стационарных торговых точках, где существует санитарный контроль, будет более безопасной.

Ранее, 7 июля, врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова порекомендовала отказаться от употребления острой и жирной пищи, бобовых, напитков с добавленным сахаром и газировки во время полета на самолете. Она уточнила, что на борту пониженное давление может усугубить вздутие живота, а некоторые продукты способствуют проблемам с ЖКТ. Кроме того, добавила специалист, во время полета не стоит есть очень соленые блюда или досаливать еду.

До этого, в июне, врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, чем вредны фастфуд и сладости. К числу вредных продуктов врач отнесла также жаренную во фритюре картошку и котлеты. Для правильного питания необходим баланс белков-жиров-углеводов (БЖУ) в пропорции 40/30/30 процентов, добавила она.