Диетолог посоветовала отказаться от некоторой еды в самолете

Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова порекомендовала отказаться от употребления острой и жирной пищи, бобовых, напитков с добавленным сахаром и газировки во время полета на самолете.

В беседе с «Газетой.Ru» в среду, 6 июля, врач объяснила, что на борту пониженное давление может усугубить вздутие живота, а некоторые продукты способствуют проблемам с ЖКТ.

Диетолог добавила, что во время полета не стоит есть очень соленые блюда или досаливать еду. Она пояснила, что из-за перепада давления на высоте 10 тыс. м вкусовые рецепторы менее чувствительны, потому пища может казаться пресной, тогда как на самом деле это не так, пишет сайт kp.ru.

Врач отметила, что повышенная сухость в самолете может привести к обезвоживанию и, следовательно, к усталости и головным болям. В этой связи следует пить больше чистой простой воды, а также есть свежие овощи и фрукты. Каждые 1,5 ч врач посоветовала вставать и ходить, чтобы улучшить лимфоток, кровообращение и избежать тромбов.

В конце июня диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко посоветовала отказаться от некоторых продуктов на летний период. Как сообщает телеканал «360», прежде всего, стоит отказаться от алкоголя, который негативно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Также не стоит налегать на фастфуд и любое сочетания мяса с хлебобулочными изделиями. Исключить стоит острые соусы и жареную жирную пищу.

Также врач призвала не забывать пить достаточное количество воды.

5 июля Нефедова опровергла мифы о фруктовых салатах. По словам специалиста, некоторые люди считают,что фруктовые ассорти содержат слишком много сахара. На самом деле пользы от такого блюда гораздо больше, чем вреда. Кроме того, добавила эксперт, вопреки мнению некоторых людей, сладкие фрукты нельзя смешивать с кислыми.

Специалист добавила, что Фруктовые салаты можно позволить себе и до еды, и после: время суток не имеет особого значения для употребления этого блюда, отмечает Life.ru.

Она добавила, что салат можно сделать из любых фруктов, но необходимо учитывать состояние здоровья. Так, если человек страдает от изжоги или рефлюкса, то фруктовый салат ему не рекомендуется, пишет RT.

В июне специалисты перечислили полезные свойства ананаса. Так, эти фрукты богаты питательными веществами, витамином С, а также содержат уникальный фермент бромелаин, способствующий расщеплению белков. Фермент бромелаин требуется тем, у кого выделяется недостаточное количество желудочного сока. Это вещество может растворять тромбы, из-за чего его применяют в лечении заболеваний сердца, уточняет НСН.