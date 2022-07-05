Диетолог опровергла мифы о фруктовых салатах

Врач-диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова 5 июля развенчала некоторые мифы, связанные с фруктовыми салатами.

Так, в беседе с радио Sputnik диетолог опровергла заблуждения некоторых людей о том, что фруктовые ассорти содержат слишком много сахара. По ее словам, пользы от такого блюда гораздо больше, чем вреда.

«Во-первых, мы не получаем сахар в таком количестве, как если бы ели конфеты. Во-вторых, вместе с сахаром мы получаем жидкость, клетчатку, нутриенты – как микро, так и макро. Микро – это витамины и минералы. Макро – белки, жиры, углеводы, в зависимости от фрукта», — пояснила нутрициолог.

Она добавила, что с фруктами в организм поступают также фитохимические вещества, которые не менее важны и оказывают на наш организм особое воздействие.

«Речь идет о снятии хронического воспаления, которое приводит к развитию различных заболеваний и старению», — уточнила Нефедова в интервью.

Кроме того, добавила эксперт, вопреки мнению некоторых людей, сладкие фрукты нельзя можно смешивать с кислыми.

«С точки зрения диетологии, разницы нет никакой. Делать салат можно из любых фруктов. Здесь все зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений и состояния здоровья. Скажем, человек может страдать от изжоги или рефлюкса (попадание содержимого желудка в пищевод – Ред.)», — отметила член Ассоциации диетологов Канады.

Многие думают, продолжила собеседник радио, что употребление фруктового салата может приводить к синдрому раздраженного кишечника, однако такая реакция возникает не на само блюдо, а на конкретные плоды, входящие в его состав, добавила диетолог. Чтобы выяснить, какой фрукт не подходит именно вам, нужно вести дневник питания и консультироваться с врачом, посоветовала она.

Фруктовые салаты можно позволить себе и до еды, и после – время суток не имеет особого значения для употребления этого блюда, считает она.

«Вы же не глотаете ложку чистого сахара. Напомню, во фруктах есть клетчатка. Плюс жидкость. Это будет препятствовать сильному скачку сахара в крови», — сказала Нефедова.

В заключение диетолог порекомендовала ничем не заправлять фруктовый салат, поскольку плоды обычно и сами по себе сочные. Для разнообразия их можно посыпать орешками, заметила специалист.

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