Диетолог дала рекомендации по еде и напиткам в жару

Диетолог-нутрициолог, эксперт компании SOLGAR Галина Ильенко 4 июля рассказала о том, как правильно питаться и какие напитки лучше употреблять летом.

«Предпочтительным напитком в жаркое время является просто обычная питьевая вода, уместно добавление небольшого количества лайма и лимона, имбиря. Также это может быть столовая минеральная вода», — сказала она «Газете.Ru».

Специалист посоветовала обратить внимание на различные травяные настои, например настой мяты, мелиссы, чабреца. Они могут поддержать нормальный водный баланс во время жары. Также полезны свежевыжатые овощные и фруктовые соки, приготовленный в домашних условиях несладкий квас на основе солода и ячменя, различные компоты без сахара.

«Рекомендации по питанию в жаркое время достаточно просты. Основу могут составить овощи — прекрасный источник пищевых волокон, способствующий нормализации обменных процессов. Помимо салатов из свежих овощей, это могут быть различные овощи на пару, кабачок, тыква, брокколи, баклажан, цветная капуста», — сказала Ильенко.

Также она призвала не забывать употреблять фрукты и ягоды, так как они богаты витаминами, минералами, микроэлементами.

1 июля врач-диетолог Наталия Герасимова порекомендовала в жару пить богатую минералами воду, а также отказаться от сладких газированных напитков и алкоголя. Не менее полезной также будет кокосовая вода, содержащая много витаминов и минералов и обладающая приятным вкусом и запахом.