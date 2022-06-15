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Эндокринолог рассказала о вреде фастфуда и сладостей

Эндокринолог Павлова рассказала, что вредны фастфуд и сладости
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Фото: ТАСС/Мальгавко Сергей
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Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале 14 июня рассказала, чем вредны фастфуд и сладости.

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По словам специалиста, допустимо есть фастфуд и сладости, находясь на диете, но только в небольших количествах. Она пояснила, что лишний вес появляется не от вредной еды, а от потребления слишком большого количества калорий. Между тем, отметила она, часто есть пончики и бургеры не стоит, поскольку они небезопасны для здоровья. К числу вредных продуктов врач отнесла также жаренную во фритюре картошку и котлеты, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Множество трансжиров, которые очень сильно влияют на сердечно-сосудистую систему», — цитирует Павлову телеканал «360».

Врач отметила, что для правильного питания необходим баланс белков-жиров-углеводов (БЖУ) в пропорции 40/30/30 процентов, отмечает «Москва 24».

Кроме того, отметила эндокринолог, опасность для организма представляют соусы и большое количество соли. Она напомнила, что майонез является «исходником топлива для гликирования белков, по сути, катализатор перевода полезной пищи во вредную», пишет сайт kp.ru.

При регулярном потреблении такой пищи у человека не будет сил на занятия спортом, потому вести здоровый образ жизни невозможно при таком питании.

В конце мая ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова назвала полезную и вкусную альтернативу фастфуду. Так, в ежедневном рационе не должны преобладать мучные блюда из белой муки. Вместо этого лучше выбирать продукты, где мука высшего сорта заменена на муку грубого помола. Для приготовления сэндвичей вместо пышных булочек рекомендуется использовать цельнозерновую питу, лепешку-тортилью.

Кроме того, все большую популярность в заведениях общепита приобретает практика приготовления бургеров, в которых вместо хлеба используются салатные листья. Это отличное решение, поскольку таким образом блюдо обогащается клетчаткой, а его калорийность снижается почти на 30%.

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