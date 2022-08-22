Врач рассказала о влиянии авокадо на сердце

Содержащиеся в авокадо витамины и микроэлементы помогают работе сердца. Об этом 22 августа рассказала кардиолог Светлана Павличенко.

По ее словам, авокадо содержит калий, который отвечает за проводимость нервных сигналов к сердечным мышцам. Врач отметила, что замена жиров животного происхождения на растительные ненасыщенные жиры на 24–26% снижает риск смерти от сердечных заболеваний.

Авокадо также содержит кремний, бор и никель. Они, в свою очередь, помогают правильному обмену веществ.

«Преимущество авокадо в том, что кроме ненасыщенных жирных кислот, оно содержит природные антиоксиданты, витамины и клетчатку. В комплексе эти нутриенты помогают друг другу усваиваться и более эффективно воздействовать на организм», — рассказала Павличенко в беседе с Lenta.ru.

Кардиолог отметила, что противопоказаний к употреблению авокадо нет, за исключением индивидуальной непереносимости фрукта. Однако нужно учитывать его высокую калорийность.

21 июля врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала, что употребление авокадо способствует разжижению крови и полезно людям, у которых имеются заболевания сердечно-сосудистой системы. Также выведению холестерина из организма способствует чеснок, так как в нем содержится аллицин. Кроме того, экстракт чеснока помогает предотвращать образование сгустков крови.

1 апреля врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова заявила, что употребление киви и авокадо помогает предотвратить старение кожи. По ее словам, авокадо содержит большое количество жиров, витаминов, фолиевую кислоту и железо, за счет чего помогает предотвратить старение. Киви является мощным антиоксидантом и источником витамина С. Он может замедлить процесс старения кожи и улучшить работу почек, кишечника и желудка, подчеркнула врач.