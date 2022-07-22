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Диетолог назвала два продукта для снижения уровня холестерина

Диетолог Денисенко посоветовала есть чеснок и авокадо для снижения холестерина
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Фото: Global Look Press/dpa/Uli Deck
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Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала, что от заболеваний сердца может уберечь снижения уровня холестерина в организме.

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В беседе с сайтом kp.ru 21 июля специалист отметила, что снижение уровня холестерина также сократит риск инфарктов и инсультов. Для этого в рацион необходимо включить чеснок и авокадо.

По словам Денисенко, употребление авокадо способствует разжижению крови и полезно людям, у которых имеются заболевания сердечно-сосудистой системы. В этом продукте содержатся антиоксиданты, которые снижают уровень сахара в крови и уменьшают воспаления в организме, пишет «Газета.Ru».

Как отметила диетолог, в чесноке содержится аллицин, способствующий выведению плохого холестерина из организма. Кроме того, экстракт чеснока помогает предотвращать образование сгустков крови. Из-за этого снижается риск возникновения тромбов в сосудах и предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Для нормализации артериального давления, по словам врача, достаточно съедать в день один зубчик чеснока. Химические соединения корнеплода способны расширять сосуды и улучшать кровоток.

Как отмечал 20 июля телеканал «360», для разжижения крови помимо чеснока врачи советуют почаще добавлять в пищу такие продукты, как шпинат, зелень, черноплодная рябина, жирные сорта рыбы, морская капуста, морепродукты, грейпфрут, красный болгарский перец, томаты, вишня и дыня. Со временем при регулярном употреблении этих продуктов общее самочувствие значительно улучшится.

Авокадо же, как сообщал НСН, также помогает улучшить жировой обмен и снизить массу тела.

Также 20 июля диетолог, эндокринолог и психолог Антон Поляков указал на пользу рыбы и артишоков для здорового функционирования печени. По его словам, с помощью правильного питания можно оказать положительное влияние на работу этого внутреннего органа организма.

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