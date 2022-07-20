Эндокринолог назвал полезные для работы печени продукты

Улучшить работу печени помогут клетчатка, артишоки и жирная рыба, уверен диетолог, эндокринолог и психолог Антон Поляков. Как заявил специалист 20 июля, с помощью правильного питания можно оказать положительное влияние на работу этого внутреннего органа организма.

Также, по его словам, для поддержания здоровья печени в рационе должны регулярно присутствовать продукты, которые богаты лецитином, — к примеру, яйца, арахис или субпродукты.

«Продукты, обладающие желчегонным эффектом, будут уместны. Это может быть артишок. Его можно заваривать, употреблять в виде добавок. Эта пища богата полезными жирами, то есть омега-3, а это жирная рыба, икра, оленина, лосятина, льняное масло», — цитирует Полякова агентство Ura.ru.

Эндокринолог напомнил, что печень находится в постоянной работе и обезвреживает продукты, которые попадают в организм. Поэтому для поддержания ее функции будут полезны продукты, которые обеспечивают связывание токсических компонентов.

«Из природных детоксикантов это могут быть малина, гранат. Они содержат кислоту, которая связывает токсические металлы и выводит их наружу, то есть разгружает печень», — уточнил он.

13 июля врач-терапевт и нутрициолог Светлана Горяйнова назвала продукты, которые ухудшают работу мозга. Так, по ее словам, к этому может привести употребление соли и быстрых углеводов. По словам врача, неправильно подобранный рацион может даже навредить психике.

6 июля врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королева назвала вредные для здоровья крупы. К ним, отметила специалист, относятся манка, белый рис и каши быстрого приготовления. Ценность круп — в оболочке, где максимум витаминов, минералов и клетчатки, напомнила врач.