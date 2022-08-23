Инфекционист рассказал о влиянии смога в Москве на ситуацию по COVID-19

Запах гари в Московском регионе не поднимет уровень заболеваемости COVID-19, а скорее, наоборот, может снизить. Об этом «Известиям» 23 августа сообщил врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«При появлении смога в городе рекомендуется меньше времени проводить на улице — если люди будут больше сидеть по домам, это, наоборот, поможет снизить количество контактов. Таким образом, заболеваемость COVID-19 может даже снизиться», — сказал он.

Также врач отметил, что задымление не повлияет на тяжесть течения коронавируса, потому что «новые штаммы и подштаммы практически не поражают ткань легких, воздействуя в основном на дыхательные пути».

«В смоге содержится достаточно много разных химических веществ, которые могут вызывать раздражение бронхов и нейрорецепторного аппарата, и прежде всего аллергическая реакция может проявляться в виде бронхоспазма, то есть приступов кашля по типу бронхиальной астмы. То есть кашель может быть чаще из-за дополнительного раздражающего действия смога, но выраженной тяжести не будет. При этом, пациентам при ковиде нередко назначают препараты для ингаляций, которые помогут снять и проблемы с дыхательными путями с точки зрения смога», — пояснил Поздняков.

При этом специалист сообщил, что в группе риска при сочетании заболевания COVID-19 и воздействия смога могут оказаться люди в возрасте. Поздняков рекомендовал при задымлении носить маски.

«При этом вряд ли они (маски. — Ред.) защитят от новых штаммов ковида, но, вероятно, помогут снизить вирусную нагрузку», — добавил врач.

Накануне ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что запах гари уйдет из Москвы, когда направление ветра сменится на северное.

Небольшой смог в Москве и запах гари зафиксировали 17 августа. Особенно сильно его ощущают ночью и рано утром. Мэр столицы Сергей Собянин со ссылкой на данные МЧС сообщал, что причиной послужили лесные пожары в Рязанской области. Из Москвы в регион была направлена группировка сил и средств для ликвидации возгораний. После обращений о запахе гари Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием воздуха в столице.

Запах гари вновь стал ощущаться в столице с утра воскресенья, 21 августа. В частности, гарью пахнет на юге и юго-западе столицы в районах Зюзино и Коньково, а вдалеке отчетливо заметна дымка смога. На западе города, в Раменках, также виден смог и чувствуется гарь. К этому дню общая площадь лесных массивов, по которым прошелся пожар, составила 8,6 тыс. га. В регионе из-за обостренной ситуации с лесными пожарами введен режим ЧС.