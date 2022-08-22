Метеоролог назвала условие для улучшения воздуха в Москве

Запах гари уйдет из Москвы, когда направление ветра сменится на северное, рассказала в понедельник, 22 августа, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Главным образом ситуация зависит от того, насколько быстро потушат пожары.

«Характер ситуации будет меняться только в конце недели. Потому что пока у нас преобладает перенос с востока и юга-востока, а именно там располагаются очаги горения, в столичный регион будут поступать продукты горения. Когда ветер сменится на северо-восточный, а еще лучше — на северный, качество столичного воздуха будет улучшаться», — объяснила Позднякова.

Небольшой смог в Москве и запах гари зафиксировали 17 августа на юге, западе и юго-западе столицы. Особенно сильно его ощущают ночью и рано утром, уточняет РИАМО. Мэр столицы Сергей Собянин со ссылкой на данные МЧС сообщал, что причиной послужили лесные пожары в Рязанской области. Из Москвы в регион была направлена группировка сил и средств для ликвидации возгораний. После обращений о запахе гари Роспотребнадзор усилил контроль за состоянием воздуха в Москве.

Запах гари вновь стал ощущаться в столице с утра воскресенья, 21 августа. В частности, гарью пахнет на юге и юго-западе столицы в районах Зюзино и Коньково, а вдалеке отчетливо заметна дымка смога. На западе города, в Раменках, также виден смог и чувствуется гарь. К этому дню общая площадь лесных массивов, по которым прошелся пожар, составила 8,6 тыс. га. В регионе из-за обостренной ситуации с лесными пожарами введен режим ЧС.

Накануне сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что концентрация гари в Москве и Подмосковье от лесных пожаров может увеличиться в 1,5 раза в начале недели. Между тем днем из-за усиления ветра экологическая ситуация улучшилась.