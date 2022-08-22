Цена газа в Европе превысила $3000 впервые с 8 марта

Биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в $3000 за 1 тыс. кубометров впервые с начала марта. За 22 августа показатель вырос на 15,7%, следует из данных лондонской биржи ICE.

Последний рекорд был установлен на бирже 7 марта, когда стоимость 1 тыс. кубометров газа приблизилась к отметке в $3900. Теперь же цена сентябрьского фьючерса на газ достигает $3030 за 1 тыс. кубометров газа.

Одной из причин скачка цен является ситуация с «Северным потоком». 19 августа «Газпром» заявил об остановке для техобслуживания единственной турбины «Северного потока» на три дня — с 31 августа по 2 сентября. На фоне этой новости спотовая цена газа в Европе взлетела выше $2700 за 1 тыс. кубометров.

Ранее в этот день появилась информация о приходе высокопоставленных политиков правящей партии Германии к выводу о необходимости проведения газовых переговоров с Россией. Зампредседателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки в целом выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне непростой ситуации с энергоснабжением в стране.

17 августа агентство Bloomberg сообщило, что в случае прекращения поставок газа из РФ в Германию стране придется столкнуться с серьезной нехваткой энергоресурса на ближайшую зиму. Сотрудники агентства после анализа данных пришли к выводу, что при таком исходе запасов хватит только на три месяца.

Поставки газа упали из-за проблем с возвращением турбины для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций. Так, «Газпром» 14 и 15 июня объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих трубопровод. Компания не может вернуть турбины с техобслуживания из Канады. Из-за этого приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В стране начался газовый кризис.

После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона вернула турбину ФРГ, однако до сих пор оборудование не доставлено в Россию и находится в немецком городе Мюльхайм-на-Руре. В «Газпроме» неоднократно отмечали, что решению ситуации с транспортировкой турбины Siemens для «Северного потока» мешают антироссийские санкции.