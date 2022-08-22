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В Совфеде заявили о подготовке НАТО к жесточайшему противостоянию с Россией

Сенатор Ковитиди заявила, что НАТО готовилось к жесточайшему противостоянию с Россией
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Фото: Global Look Press/dpa/Jens Büttner
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НАТО является реальной угрозой для России, и количество военных баз, находящихся по периметру РФ, свидетельствует об этом. Такое мнение 22 августа «Известиям» высказала сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.

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Она призвала не верить заявлениям канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Североатлантический альянс никогда не был угрозой для России.

«Шольц <…> лжет, это совершенно очевидно. И целый ряд мероприятий, который озвучивался Россией, подтверждает это: и приостановление деятельности военной миссии связи НАТО в Москве, и отзыв аккредитации ее сотрудников <…> Целый ряд мероприятий, который свидетельствовал о том, что НАТО не просто шло на замораживание контактов по военной линии, а НАТО готовилось к жесточайшему противостоянию с Россией», — сказала Ковитиди.

Также сенатор прокомментировала слова Шольца о том, что Украина не вступит в НАТО как минимум 30 лет. Она отметила, что «Украина утратила свою политико-правовую самостоятельность», поэтому это «территориальное образование» вообще не может рассматриваться как кандидат на вступление в альянс.

Ранее в этот день на соотвествующие высказывания Шольца отреагировал и член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Он заявил, что слова германского политика были сказаны для достижения сиюминутных целей и введения России в заблуждение. По мнению Белика, стоит Москве прекратить спецоперацию по защите Донбасса, все обещания Запада тут же будут забыты.

До этого, 16 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военная деятельность стран — членов НАТО приобрела форму абсолютно антироссийской направленности. Он подчеркнул, что на континент в настоящий момент уже переброшены значительные силы из США, а численность коалиционных войск в Восточной и Центральной Европе выросла в разы.

29 июня лидеры НАТО назвали Россию самой значительной и прямой угрозой безопасности альянса. При этом отмечалось, что НАТО рассчитывает сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков и предотвращения эскалации.

Тогда же генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готовилась к противостоянию с Россией с 2014 года. Именно поэтому альянс усилил военное присутствие на востоке и начал вкладывать больше денег в оборону.

24 июня российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Европы и НАТО объединяются для войны с Россией. Лавров подчеркнул, что Москва будет следить за шагами, которые предпримет Брюссель.

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