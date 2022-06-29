Столтенберг заявил о подготовке НАТО к противостоянию с Россией еще с 2014 года

Североатлантический альянс (НАТО) готовился к противостоянию с Россией с 2014 года. Об этом 29 июня заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам второго дня саммита альянса в Мадриде.

«НАТО давно готовилось к этому, не то чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна. Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года», — указал Столтенберг.

Именно поэтому, как отметил генсек организации, НАТО усилило свое военное присутствие на востоке альянса и начало вкладывать больше денег в оборону.

Ранее на саммите НАТО заявили, что военный альянс не представляет опасности для России и не стремится к конфронтации. Также в НАТО отметили, что продолжат «отвечать на угрозы и враждебные действия» России. Вместе с тем в альянсе заявили о намерении сохранить каналы связи с РФ для снижения рисков, заявив при этом, что больше не считают российскую сторону партнером.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Минобороны РФ рассматривает планы реагирования на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию НАТО, которая, в частности, предполагает увеличение численности сил быстрого реагирования. Он назвал Североатлантический альянс достаточно агрессивным блоком, созданным в целях конфронтации.

Накануне, 28 июня, Столтенберг в ходе пресс-конференции в преддверии саммита альянса в Мадриде сообщил, что НАТО планирует увеличить численность своих боевых группировок на восточном фланге до более чем 100 тыс. человек. В том числе, по его словам, там планируется создать склады вооружений.

Ранее, 18 июня, Столтенберг заявлял, что на саммите альянса Россия будет названа угрозой миру и безопасности. В новой концепции РФ больше не будет значиться как партнер. Кроме того, в документе будет упомянут и Китай, усиление которого представляет вызов безопасности НАТО.