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Шольц заявлял Путину о невступлении Украины в НАТО в ближайшие 30 лет

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Фото: ТАСС/picture alliance/Thomas Trutschel
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Канцлер Германии Олаф Шольц до начала российской спецоперации по защите Донбасса заявлял президенту РФ Владимиру Путину, что Украина не вступит в НАТО как минимум 30 лет. Об этом 21 августа сообщило издание Die Welt со ссылкой ответы политика на вопросы граждан в ходе дня открытых дверей в ведомстве федерального канцлера в Берлине.

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Также лидер немецкого правительства говорил Путину, что НАТО не угрожает Москве и носит оборонный характер. В публикации уточняется, что это было во время визита канцлера в Москву в середине февраля.

Также канцлер Германии добавил, что НАТО и США положительно ответили на предложение президента РФ возобновить разговор о контроле над вооружениями. Реальных оснований для обострения ситуации на Украине, по словам Шольца, не было.

Как подчеркнул канцлер ФРГ, он намерен продолжить общение с Путиным, так как необходимо сохранить связь с Москвой.

19 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что рассчитывает продолжить переговоры со своим российским коллегой в ближайшее время. В тот же день лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины.

До этого беседа президентов РФ и Франции состоялась 28 мая, когда прошел трехсторонний телефонный разговор с участием также канцлера ФРГ. Лидеры трех стран обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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