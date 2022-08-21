Шольц заявил об отсутствии угрозы России со стороны НАТО

Североатлантический альянс никогда не был угрозой для России. Об этом в воскресенье, 21 августа, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопросы граждан в ходе дня открытых дверей в ведомстве федерального канцлера в Берлине.

«НАТО никогда не представляло угрозу для России», — сказал он.

Шольц также добавил, что прежде НАТО и США положительно ответили на предложение президента РФ Владимира Путина возобновить разговор о контроле над вооружениями, поэтому реальных оснований для обострения ситуации на Украине, по его словам, не было.

При этом канцлер подчеркнул, что в ходе переговоров с российским президентом он указывал, что вступление Украины в НАТО «не произойдет в ближайшие 30 лет».

В этом же месяце в интервью газете Dagens Nyheter Шольц заявил, что прямое общение с Путиным особенно важно во время кризиса. В то же время он отметил, что нормализовать отношения с Россией в обозримом будущем вряд ли получится.

Ранее в августе о готовности американской стороны обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружениями, которая заменит подписанный в 2011 году СНВ-3 — двусторонний договор между Россией и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, заявил президент США Джо Байден.

Как отмечали в Белом доме, США хотели бы подписать с Россией новый документ на замену прежнему договору, однако каких-либо сроков возобновления диалога с Россией по стратегической стабильности не называлось.

20 августа российское посольство в Вашингтоне сообщило, что в настоящее время ведется работа над устранением препятствий для возобновления инспекций в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). При этом в дипмиссии призывали США вести диалог в сфере контроля над вооружениями на равноправной основе.

Россия и США заключили Договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.