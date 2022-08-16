Реклама
Прямой эфир
Мир
В Армении объявлен двухдневный траур в связи со взрывом в ереванском ТЦ
Мир
На Украине остановят треть сахарных заводов из-за роста цен на газ
Мир
Хельсинки с сентября сократит прием заявлений на шенген от россиян в два раза
Мир
Канцлер Германии заявил о важности прямого общения с Россией
Мир
Страны ЕС потребовали от Турции объяснений из-за сотрудничества с Россией
Мир
В Херсоне задержали готовивших диверсии сторонников «Азова»
Мир
Генсек ООН отправится с визитом на Украину и встретится с Зеленским
Мир
В Латвии «концептуально договорились» не продлевать россиянам ВНЖ
Мир
Захарова заявила о «крестовом походе» YouTube против видеоконтента РФ
Общество
СКР расследует обстоятельства гибели российской журналистки под Донецком
Мир
Кулеба заявил о сложностях в убеждении Запада вводить новые санкции против РФ
Мир
Сухогруз Razoni с украинским зерном вошел в сирийский порт Тартус
Сюжет:

Канцлер Германии заявил о важности прямого общения с Россией

0
Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прямое общение с президентом РФ Владимиром Путиным важно, особенно во время кризиса, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Dagens Nyheter 15 августа.

Холодная война: отношения Германии и России резко изменились
Берлин готов увеличивать расходы на военные нужды и отправлять Киеву вооружение

«Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую. Мое четкое послание заключается в том, что его стратегия в отношении Украины не сработает. Путин должен знать, чего мы от него требуем», — сказал он.

При этом канцлер считает, что нормализовать отношения с Россией в обозримом будущем не получится.

«Пока Россия не заключит мир на разумных условиях, я не вижу возможности даже начать думать о нормализации», — сказал он.

На пресс-конференции 11 августа Шольц рассказал журналистам, что не размышлял о возможном визите Путина в ФРГ, но уточнил, что приезд российского лидера в Германию будет возможен после окончания конфликта на Украине и заключения мирного договора.

Ранее, 30 июня, президент Франции Эммануэль Макрон назвал поддержание контактов с российской стороной ответственностью Парижа. Он подчеркнул, что в тех случаях, когда можно решить значимые вопросы в короткий срок путем переговоров, их необходимо проводить.

Российский лидер неоднократно отмечал, что спецоперация РФ по защите Донбасса стала вынужденным действием со стороны России. Так, 12 апреля он заявил, что происходящее — трагедия, но никакого выбора у РФ не было.

25 апреля Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, которые видят урегулирование ситуации посредством побед «на поле боя» и на фоне поставок Киеву оружия, а не за столом переговоров.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022