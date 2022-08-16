Канцлер Германии заявил о важности прямого общения с Россией

Прямое общение с президентом РФ Владимиром Путиным важно, особенно во время кризиса, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Dagens Nyheter 15 августа.

«Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую. Мое четкое послание заключается в том, что его стратегия в отношении Украины не сработает. Путин должен знать, чего мы от него требуем», — сказал он.

При этом канцлер считает, что нормализовать отношения с Россией в обозримом будущем не получится.

«Пока Россия не заключит мир на разумных условиях, я не вижу возможности даже начать думать о нормализации», — сказал он.

На пресс-конференции 11 августа Шольц рассказал журналистам, что не размышлял о возможном визите Путина в ФРГ, но уточнил, что приезд российского лидера в Германию будет возможен после окончания конфликта на Украине и заключения мирного договора.

Ранее, 30 июня, президент Франции Эммануэль Макрон назвал поддержание контактов с российской стороной ответственностью Парижа. Он подчеркнул, что в тех случаях, когда можно решить значимые вопросы в короткий срок путем переговоров, их необходимо проводить.

Российский лидер неоднократно отмечал, что спецоперация РФ по защите Донбасса стала вынужденным действием со стороны России. Так, 12 апреля он заявил, что происходящее — трагедия, но никакого выбора у РФ не было.

25 апреля Путин назвал странной позицию дипломатов Евросоюза и США, которые видят урегулирование ситуации посредством побед «на поле боя» и на фоне поставок Киеву оружия, а не за столом переговоров.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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