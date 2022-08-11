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Шольц оценил вероятность визита Путина в Германию

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Фото: ТАСС/EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пока не размышлял о возможном визите президента России Владимира Путина в ФРГ. Об этом он заявил 11 августа на пресс-конференции.

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«Что касается вопроса, когда Путин снова может быть в Германии, — об этом я пока не размышлял», — сказал глава кабмина журналистам.

По его словам, приезд российского президента в Германию будет возможен после окончания конфликта на Украине и заключения мирного договора, который не будет иметь принудительный характер для Киева.

Накануне посол Индонезии в Москве Хосе Таварес заявил, что его страна заинтересована в проведении встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G20. Он заявил, что оба политика получили приглашения от Джакарты.

8 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин не поедет на Генассамблею ООН в сентябре. Представитель Кремля также заявил, что не предполагается выступление президента по видеосвязи.

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